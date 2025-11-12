учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 439
нее - чёто както сбили зачётку...
или 1 раз в неделю результат набрал - а потом уже приросты к общей сумме идут?
ведь ещё пару дней назад такое показывало
Гыы. Садись два.
Зачем тебе это? И что не так с таблицей? Вроде и так ясно, что юриков всегда меньше, а контрактов у них больше (на единицу).
мне не надо
у мну эта задачка решена
вот что пирамидинг правильный делает
только что закрыл пятёрочку доливок а результат то сразу сказался...
10% процентов в неделю...
А ты говорил
;)
нет, я ему в личке разжевал чо на этой картинке
а теперь поясняю и для Актера в том числе
на кртинке есть и длинные и короткие позиции
ева падала
толпа трейдунов встает против тренда
сразу скажу, это её обычное поведение
юрики по тренду и плюсом они жрут спредСМЕ сюда не приплетаем, она для другого. Повторяться не буду.
Чем-то напоминает анекдот со Штирлицем и шифровкой.
в смысле?
даже это не понятно?
я вобще надеялся, что сами увидите, без подсказоктогда на сайт СМЕ точно смотреть не стоит, там по сложнее будет...
вот что пирамидинг правильный делает
только что закрыл пятёрочку доливок а результат то сразу сказался...
Неча здесь свое болото пиарить, здесь вумные люди общаются.
какие такие 10% :))) обижаешь :) ты же знаешь = мне 30 в день не сделать- день прожит зазря :)
Неча здесь свое болото пиарить, здесь вумные люди общаются.
не пиарю - а просто показываю наглядно - Что обычный Мартингейл + Пирамидинг + Перевёртыши - точно так же как и 10 лет назад способны давать скромную прибыль...
не то что раньше... бац и 5000% в день сделаю... или 10 за месяц :)
но ведь щас торгую точно также как и в 12году - бай селл переворот мартини и пирамидка на посошок...
а всё флудите и флудите - вместо того чтобы с форы деньги мешками носить.... эх...