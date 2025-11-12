учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 439

Aleksander:

нее - чёто както сбили зачётку...

или 1 раз в неделю результат набрал - а потом уже приросты к общей сумме идут?

ведь ещё пару дней назад такое показывало

Гыы. Садись два.

 
Лекарь Центозависимых:

Зачем тебе это? И что не так с таблицей? Вроде и так ясно, что юриков всегда меньше, а контрактов у них больше (на единицу).

мне не надо

у мну эта задачка решена

 
Aleksander:

вот что пирамидинг правильный делает

только что закрыл пятёрочку доливок а результат то сразу сказался...


 
Aleksander:

10% процентов в неделю...

А ты говорил

;)

 
Renat Akhtyamov:

нет, я ему в личке разжевал чо на этой картинке

а теперь поясняю и для Актера в том числе

на кртинке есть и длинные и короткие позиции

ева падала

толпа трейдунов встает против тренда

сразу скажу, это её обычное поведение

юрики по тренду и плюсом они жрут спред

СМЕ сюда не приплетаем, она для другого. Повторяться не буду.

Чем-то напоминает анекдот со Штирлицем и шифровкой.

 
Лекарь Центозависимых:

в смысле?

даже это не понятно?

я вобще надеялся, что сами увидите, без подсказок

тогда на сайт СМЕ точно смотреть не стоит, там по сложнее будет...
 
Aleksander:

вот что пирамидинг правильный делает

только что закрыл пятёрочку доливок а результат то сразу сказался...

Неча здесь свое болото пиарить, здесь вумные люди общаются.

 
Renat Akhtyamov:

10% процентов в неделю...

А ты говорил

;)

какие такие 10% :))) обижаешь :) ты же знаешь = мне 30 в день не сделать- день прожит зазря :)

 
Aleksander:

какие такие 10% :))) обижаешь :) ты же знаешь = мне 30 в день не сделать- день прожит зазря :)

меж картинками неделя кажись
 
Лекарь Центозависимых:

Неча здесь свое болото пиарить, здесь вумные люди общаются.

не пиарю - а просто показываю наглядно - Что обычный Мартингейл + Пирамидинг + Перевёртыши - точно так же как и 10 лет назад способны давать скромную прибыль...

не то что раньше... бац и 5000% в день сделаю... или 10 за месяц :)



но ведь щас торгую точно также как и в 12году - бай селл переворот мартини и пирамидка на посошок... 

а всё флудите и флудите - вместо того чтобы с форы деньги мешками носить.... эх...

