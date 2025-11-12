учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 370
Тусовал на этой неделе условия входа и так и сяк, перебрал наверно десятка 2 вариантов. От индикаторов отказался вообще. И вот получился такой очередной самый граалистый грааль.) Период тестирования с 01.01.2017 GBPUSD, M15. Оптимизация не проводилась. С понедельника поставлю на реал.
А пояснения?
Усреднение постоянным лотом. Вход на основе анализа положения текущей цены относительно свечей разных таймфреймов. Выход как и раньше по виртуальному тралу или по тейкпрофиту. Более подробно не могу. Этой наводки для пытливого ума думаю будет достаточно, но покопаться придётся.)
уже лучше - таймфреймы (видимо тренды выявляются) ...
Прекрасный результат.
Тут даже и вникать не надо, всё уже сказано в посте.
Индикаторы отсутствуют, тех-аналитика и стратегия верные, реал будет совпадать.
Поздравляю!!!Ждем Романа)
Любой индикатор анализ на истории. Любой анализ, вроде как и без индикаторный, по сути есть пользовательский индикатор, на той же истории.
Кстати, если не секретно, на трал можно посмотреть?
//реализации этой фичи много, но нормально работающих почти что нет
Я свои коды обычно не выкладываю, но суть могу пояснить. Суть простая: если прибыль ордеров достигнет некоторого порогового значения, а потом уменьшится в 2 раза, ордера закрываются. Таким образом, если цена не достигнет тейкпрофита и развернётся, по тралу получаем лишь половину возможной потенциальной прибыли. Может и не лучший вариант, но позволяет остаться в прибыли, если цена не достигает тейкпрофита. При этом с ростом прибыли цена срабатывания трала как бы отодвигается от текущей цены и за счёт этого увеличивается вероятность достижения тейка.
Ок
Спасибо, разжевано до мелочей
Я слышал как то, что лучше тралить байку, например, выше цены
Сам не пробовал
Что скажете по этому поводу?
Не понял, что такое байка.
Забыл ещё сообщить. Тейкпрофит у всех ордеров также тралится как у Илана, т.е. с открытием каждого нового усредняющего ордера меняет своё положение, - подтягивается в направлении движения цены.