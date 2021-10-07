Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 535

Andrey Dik #:

где, покажи пожалуйста.

я помню только, что ты высказался против оценки возраста Вселенной в 13 млрд лет, но если ты против такой цифры, то назови свою.

Это неправильная постановка вопроса. Эдакая дуальность. Но ты попробуй представить, что этой цифры может не быть вовсе. 

 
Олег avtomat #:

Ага! То есть, по твоему Вселенная существовала всегда. Тогда мои выкладки о безграничном количестве разумных видов во Вселенной тем более верны, что ты и пытался оспорить.

Но я нигде не говорил, что Вселенная никогда не существовала до БВ, я вообще не говорил о большом БВ. Я придерживаюсь космологических течений, в которых эволюция Вселенной циклична.

Andrey Dik #:

Это лишь одна из возможностей. Истины мы не знаем. Ни ты не знаешь. Ни я не знаю.

 
Олег avtomat #:

Дениализмом страдаешь? Твоё право. Все имеют право чем ни будь страдать. Кстати, отрицание неизбежности слива твоей стратегии основано именно на дениализме: это утверждение ты тоже, естественно, будешь отрицать.

Но я не критикую, скорее констатирую.

Andrey Dik #:

Здесь ты неправ. Но, возможно, со временем ты иначе будешь воспринимать сказанное.

На этом закончим нашу дискуссию.


зы

Кстати говоря, внимательно посмотри определение, ссылку на которое ты даёшь. И вникни в его суть. Наверняка, ты подразумевал нечто иное.

Это очередной новоязный политизированный инструмент охоты на ведьм, преследования и гонения неугодных и т.п.

 
Dmytryi Nazarchuk #:
Ну, естественно, что не хотите - бред. Только одно - реликтовое излусение предсказано в рамках теории БВ. Потом за его обнаружение получена НП

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв

Andrey Dik #:

Nikolai Semko #:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв

Не надо выдумывать свою историю науки

 
Олег avtomat #:

1. Подразумевал именно то, на что дал ссылку.

2. Извини, но ты совсем что ли ку ку?...


вот мой пост, выделю жирным специально для тебя:

по видимому, столь малый процент мутаций в бактериях обусловлен балансом между скоростью деления и размером популяции... очень интересно. будь мутаций больше, то возросла бы вероятность вырождения и гибели колонии.

для организмов, чья скорость воспроизведения невысока (как например у человека), требуется мутаций больше, так, по заверениям авторов фильма у человека это 10-15%.

в искусственных средах, таких как оптимизация функций и процессов, как показывает практика, наилучшим значением оказываются значения 30-40% мутаций (максимальная скорость достижения наилучших результатов) при условии, что обеспечен механизм "сброса", то есть случайное встряхивание процесса, или вброс "свежей крови", не позволяя популяции с одной стороны топтаться на месте и заставляет развиваться, а с другой стороны не позволяет упереться в одну из тупиковых ветвей развития.

жаль, что человеческое общество невозможно так же "встряхивать", но, впрочем, это было бы слишком негуманно.

вот и всё, что я хотел сказать, из личного опыта.

Andrey Dik #:

Ты опять не понял, о чём я говорю. Следи за ходом мысли.

А я говорю вот об этом : 

Andrey Dik #:

Дениализмом

