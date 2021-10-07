Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 535
где, покажи пожалуйста.
я помню только, что ты высказался против оценки возраста Вселенной в 13 млрд лет, но если ты против такой цифры, то назови свою.
Это неправильная постановка вопроса. Эдакая дуальность. Но ты попробуй представить, что этой цифры может не быть вовсе.
Ага! То есть, по твоему Вселенная существовала всегда. Тогда мои выкладки о безграничном количестве разумных видов во Вселенной тем более верны, что ты и пытался оспорить.
Но я нигде не говорил, что Вселенная никогда не существовала до БВ, я вообще не говорил о большом БВ. Я придерживаюсь космологических течений, в которых эволюция Вселенной циклична.
Это лишь одна из возможностей. Истины мы не знаем. Ни ты не знаешь. Ни я не знаю.
Это лишь одна из возможностей. Истины мы не знаем.
Дениализмом страдаешь? Твоё право. Все имеют право чем ни будь страдать. Кстати, отрицание неизбежности слива твоей стратегии основано именно на дениализме: это утверждение ты тоже, естественно, будешь отрицать.
Но я не критикую, скорее констатирую.
Здесь ты неправ. Но, возможно, со временем ты иначе будешь воспринимать сказанное.
На этом закончим нашу дискуссию.
зы
Кстати говоря, внимательно посмотри определение, ссылку на которое ты даёшь. И вникни в его суть. Наверняка, ты подразумевал нечто иное.
Это очередной новоязный политизированный инструмент охоты на ведьм, преследования и гонения неугодных и т.п.
Ну, естественно, что не хотите - бред. Только одно - реликтовое излусение предсказано в рамках теории БВ. Потом за его обнаружение получена НП
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв
Не надо выдумывать свою историю науки
1. Подразумевал именно то, на что дал ссылку.
2. Извини, но ты совсем что ли ку ку?...
вот мой пост, выделю жирным специально для тебя:
по видимому, столь малый процент мутаций в бактериях обусловлен балансом между скоростью деления и размером популяции... очень интересно. будь мутаций больше, то возросла бы вероятность вырождения и гибели колонии.
для организмов, чья скорость воспроизведения невысока (как например у человека), требуется мутаций больше, так, по заверениям авторов фильма у человека это 10-15%.
в искусственных средах, таких как оптимизация функций и процессов, как показывает практика, наилучшим значением оказываются значения 30-40% мутаций (максимальная скорость достижения наилучших результатов) при условии, что обеспечен механизм "сброса", то есть случайное встряхивание процесса, или вброс "свежей крови", не позволяя популяции с одной стороны топтаться на месте и заставляет развиваться, а с другой стороны не позволяет упереться в одну из тупиковых ветвей развития.
жаль, что человеческое общество невозможно так же "встряхивать", но, впрочем, это было бы слишком негуманно.
вот и всё, что я хотел сказать, из личного опыта.
Ты опять не понял, о чём я говорю. Следи за ходом мысли.
А я говорю вот об этом :Andrey Dik #:
Дениализмом