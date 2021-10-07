Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 422
неделя № 2
.
Перевернуть короче трактор надо, ща он цепляется гусеницами за грунт, а так может быть начнет скользить гладенько стоя на крыше.
Переворачивать не надо, лучше какой-нибудь микропроцессор к чему-нибудь прикрутить - вдруг поможет
Рассвет правды.
.
Интересны комментарии под видео.
одумается, выправит ситуацию, вернёт всё на круги своя...
Рассвет правды.
Опять же, тракторостроение в те времена было весьма развито, не то что ныне
неделя № 3
.
.
Эксперимент продолжается !!!
.
Ну, кхм, минимума достигнуть как бы не проблема.
Если депозит после первой сделки валится, это как бы уже первый звонок на проигрыш.
Скорее всего, раз уж соревнования, то есть смысл в следующем:
я бы наверно поставил условие на первую сделку, что только в плюс,
а на последующие - минус возможен, но не уменьшая первоначальный депозит
«Одни хотели бы понимать то, во что верят, а другие поверить в то, что понимают» С.Е. ЛецОт себя добавлю, что третьи, коих подавляющее большинство, не только не желают ничего понимать, дабы не порушить основания своей слепой веры, но и не имеют такой возможности, ибо лишены её в принципе.