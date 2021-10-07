Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 422

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

неделя № 2

 

.

Эта стратегия имеет оригинальное название "Как создать безвыходное положение и затем героически пытаться его преодолеть"
 

Перевернуть короче трактор надо, ща он цепляется гусеницами за грунт, а так может быть начнет скользить гладенько стоя на крыше.

 
Andrey Dik:

Перевернуть короче трактор надо, ща он цепляется гусеницами за грунт, а так может быть начнет скользить гладенько стоя на крыше.

Переворачивать не надо, лучше какой-нибудь микропроцессор к чему-нибудь прикрутить - вдруг поможет 

[Удален]  

Рассвет правды.


  

.

Интересны комментарии под видео.

 
Олег avtomat:

Рассвет правды.


  

.

Интересны комментарии под видео.

Рановато расслабился бывший советский народ, позарившись на заморские побрякушки, с кем не бывает, может ещё
одумается, выправит ситуацию, вернёт всё на круги своя...
 
Олег avtomat:

Рассвет правды.

Опять же, тракторостроение в те времена было весьма развито, не то что ныне

[Удален]  

неделя № 3

 

.

[Удален]  

  

.

Эксперимент продолжается !!!


.

 

Ну, кхм, минимума достигнуть как бы не проблема.

Если депозит после первой сделки валится, это как бы уже первый звонок на проигрыш.

Скорее всего, раз уж соревнования, то есть смысл в следующем:

я бы наверно поставил условие на первую сделку, что только в плюс,

а на последующие - минус возможен, но не уменьшая первоначальный депозит

[Удален]  

«Одни хотели бы понимать то, во что верят, а другие поверить в то, что понимают»   С.Е. Лец

От себя добавлю, что третьи, коих подавляющее большинство, не только не желают ничего понимать, дабы не порушить основания своей слепой веры, но и не имеют такой возможности, ибо лишены её в принципе.
1...415416417418419420421422423424425426427428429...551
Новый комментарий