Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 428
day = 3
.
Пока трактор едет вроде. Это модель видимо лучше.
Удачи!
Спасибо. Но ещё очень рано делать какие-либо выводы.
Хорошо вчера GBP прогулялся.
.
И так по всем парам с GBP.
не думаю что движение закончилось
это лишь небольшая передышка.
Есть уровень, вернее зона 3250-3280 думаю идем туда.
TraXtor вам в помощь.
day = 6
.
day = 7
.
day = 8
.
С Днём нашей Великой Победы!
.
Поздравляю с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне.