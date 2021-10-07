Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 428

Новый комментарий
[Удален]  

day = 3

day = 3 

.

 
Олег avtomat:

day = 3

 

.


Пока трактор едет вроде. Это модель видимо лучше. 

Удачи!

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Пока трактор едет вроде. Это модель видимо лучше. 

Удачи!

Спасибо. Но ещё очень рано делать какие-либо выводы. 

 
Олег avtomat:

Хорошо вчера GBP прогулялся. 

 

.

И так по всем парам с GBP.

не думаю что движение закончилось
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
не думаю что движение закончилось

это лишь небольшая передышка.

 
Олег avtomat:

это лишь небольшая передышка.

Есть уровень, вернее зона 3250-3280 думаю идем туда.


TraXtor вам в помощь.

[Удален]  

day = 6

day = 6 

.

[Удален]  

day = 7

day = 7 

.

[Удален]  

day = 8

day = 8 

.

[Удален]  

С Днём нашей Великой Победы!


 

.

Поздравляю с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

1...421422423424425426427428429430431432433434435...551
Новый комментарий