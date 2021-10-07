Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 421

неделя № 1

 

Олег avtomat:

 

начиная требований с 45.51% в день можно начать планирование и сверить тем что получилось/задавалось

предположим пара одна.  Сколько трейдов по сколько пунктов, более-менее реально сделать ?  Абстракции типа всегда 10 сделок по 100 без единого проигрыша не стоит рассматривать, если хочется доехать до финиша. А если финиш не нужен, до хрен-ли ехать

Типичный разах грубо 300 пунктов, спред 10. Менее 3-х спредов выигрывать это работа на дилера. То есть минимальная сделка 50 пунктов, в день реально штук пять, 1  может быть мимо. Отсюда можно посчитать ММ - сколько лотов на сделку, сколько резерв в подушку и так далее. 

конкретные цифры с потолка, просто к примеру как это считается.

даже с монеткой и случайными входами можно было держаться гораздо дольше, с шансом стать лидером специальной олимпиады

стратегия может быть офигенная, но обломы на старте от несчитания денег

Всё уже спланировано.
 
Вижу. Еще дергаешься в конвульсиях.)))

 
Да нормально. Разрулит! Ещё целых 150 демо-денег осталось от 5000.

Сейчас прикинет новые формулы и вперёд! ))

 
Жалко старичка. Принародно дергается в конвульсиях. Это ему надо?

 
не слушается и тестить не хочет

вот так, год за годомммм. счет за счетомммм

Эксперимент продолжается.


эх, "умники"...

«Всё уже описано. К счастью, не обо всём еще подумано» С.Е. Лец 

неделя № 2

 

