Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 421
неделя № 1
.
.
начиная требований с 45.51% в день можно начать планирование и сверить тем что получилось/задавалось
предположим пара одна. Сколько трейдов по сколько пунктов, более-менее реально сделать ? Абстракции типа всегда 10 сделок по 100 без единого проигрыша не стоит рассматривать, если хочется доехать до финиша. А если финиш не нужен, до хрен-ли ехать
Типичный разах грубо 300 пунктов, спред 10. Менее 3-х спредов выигрывать это работа на дилера. То есть минимальная сделка 50 пунктов, в день реально штук пять, 1 может быть мимо. Отсюда можно посчитать ММ - сколько лотов на сделку, сколько резерв в подушку и так далее.
конкретные цифры с потолка, просто к примеру как это считается.
даже с монеткой и случайными входами можно было держаться гораздо дольше, с шансом стать лидером специальной олимпиады
стратегия может быть офигенная, но обломы на старте от несчитания денег
Всё уже спланировано.
Вижу. Еще дергаешься в конвульсиях.)))
Да нормально. Разрулит! Ещё целых 150 демо-денег осталось от 5000.
Сейчас прикинет новые формулы и вперёд! ))
Да нормально. Разрулит! Ещё целых 150 демо-денег осталось от 5000.
Жалко старичка. Принародно дергается в конвульсиях. Это ему надо?
не слушается и тестить не хочет
вот так, год за годомммм. счет за счетомммм
Эксперимент продолжается.
эх, "умники"...
«Всё уже описано. К счастью, не обо всём еще подумано» С.Е. Лец
неделя № 2
.