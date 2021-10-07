Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 424
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"умелец", блин, "почвенный"... ты видишь только со своей колокольни, не дальше своего носа, и совершенно не понимаешь что и зачем я делаю, но зато "мнение имеешь"...
неужели ты думаешь, что я на данном этапе не понимаю, что этот конкурс мне не выиграть? Какое "погибаем"? Какое "надеемся"? Что за глупости ты мелешь?
зы
И для справки тебе: слово "умелец" происходит от глагола "уметь", а не от глагола "молоть". А кроме как молоть чушь, ты ничего не умеешь.
Слушай, дорогой, у меня совершенно нет желания разводить с тобой полемику и тем более упражняться в взаимной грубости. Я искренне хотел помочь тебе научиться хотя бы элементарной ручной работе на валютном Форексе, и чтобы ты мог в последующем использовать это в своём "тракторе". А пока твоё участие уже в нескольких конкурсах показывает, что ты делаешь в них одни и те же ошибки, и получить нужные тебе результаты без посторонней помощи, а также объяснить толком, зачем это делаешь, ты вряд ли когда-нибудь сможешь.
Это твоё желание помочь - слишком навязчивое. Я тебе уже несколько раз говорил, и прямым текстом, что не нуждаюсь в этом.
Но ты всё никак не можешь избавиться от этого своего навязчивого желания... Ты просто удали из избранного и не заходи сюда, -- не будет раздражителя, и ты сможешь избавиться от своей навязчивой идеи.
Это твоё желание помочь - слишком навязчивое. Я тебе уже несколько раз говорил, и прямым текстом, что не нуждаюсь в этом.
Но ты всё никак не можешь избавиться от этого своего навязчивого желания... Ты просто удали из избранного и не заходи сюда, -- не будет раздражителя, и ты сможешь избавиться от своей навязчивой идеи.
Даа, место длительного проживания действительно налагает на любого человечка свой неизгладимый отпечаток...
Даа, место длительного проживания действительно налагает на любого человечка свой неизгладимый отпечаток...
Будь здоров.
Будь здоров.
Автоматище!
Вижу твои неудачные попытки оседлать Грааль. Посему 2 концептуальных вопроса:
1. Почему не используешь в ТС индикатор разладки типа параметра Херста?
2. Если я правильно понимаю, у тебя ТС основана на уравнении движения типа ПИД-регулятора. Заданием, очевидно является некая средняя, а рассогласование - аналог дисперсии/диффузии. Ведь даже школьнику известно, что при увеличении рассогласования ПИД-регулятор делает все, чтобы вернуть измеряемый параметр процесса обратно к заданию!!! В честь какого же праздника ты в этот момент открываешь сделку по тренду, а не наоборот - на возврат к средней?
Автоматище!
Вижу твои неудачные попытки оседлать Грааль. Посему 2 концептуальных вопроса:
1. Почему не используешь в ТС индикатор разладки типа параметра Херста?
2. Если я правильно понимаю, у тебя ТС основана на уравнении движения типа ПИД-регулятора. Заданием, очевидно является некая средняя, а рассогласование - аналог дисперсии/диффузии. Ведь даже школьнику известно, что при увеличении рассогласования ПИД-регулятор делает все, чтобы вернуть измеряемый параметр процесса обратно к заданию!!! В честь какого же праздника ты в этот момент открываешь сделку по тренду, а не наоборот - на возврат к средней?
1. Он мне не нужен.
2. Ты неправильно понимаешь на чём основана моя ТС.
.
старт 01.05.2019.
финиш 31.05.2019.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И без убыточных сделок (это важно).
На старте.
.