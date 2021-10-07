Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 424

экие остряки... ума палата...   ;))))))))
 
Олег avtomat:

"умелец", блин, "почвенный"... ты видишь только со своей колокольни, не дальше своего носа, и совершенно не понимаешь что и зачем я делаю, но зато "мнение имеешь"...

неужели ты думаешь, что я на данном этапе не понимаю, что этот конкурс мне не выиграть? Какое "погибаем"? Какое "надеемся"? Что за глупости ты мелешь?

зы

И для справки тебе: слово "умелец" происходит от глагола "уметь", а не от глагола "молоть". А кроме как молоть чушь, ты ничего не умеешь. 

Слушай, дорогой, у меня совершенно нет желания разводить с тобой полемику и тем более упражняться в взаимной грубости. Я искренне хотел помочь тебе научиться хотя бы элементарной ручной работе на валютном Форексе, и чтобы ты мог в последующем использовать это в своём "тракторе". А пока твоё участие уже в нескольких конкурсах показывает, что ты делаешь в них одни и те же ошибки, и получить нужные тебе результаты без посторонней помощи, а также объяснить толком, зачем это делаешь, ты вряд ли когда-нибудь сможешь.
aleger:
Это твоё желание помочь - слишком навязчивое. Я тебе уже несколько раз говорил, и прямым текстом, что не нуждаюсь в этом.

Но ты всё никак не можешь избавиться от этого своего навязчивого желания... Ты просто удали из избранного и не заходи сюда, -- не будет раздражителя, и ты сможешь избавиться от своей навязчивой идеи. 

 
Олег avtomat:

Это твоё желание помочь - слишком навязчивое. Я тебе уже несколько раз говорил, и прямым текстом, что не нуждаюсь в этом.

Но ты всё никак не можешь избавиться от этого своего навязчивого желания... Ты просто удали из избранного и не заходи сюда, -- не будет раздражителя, и ты сможешь избавиться от своей навязчивой идеи. 

Даа, место длительного проживания действительно налагает на любого человечка свой неизгладимый отпечаток...

aleger:

Даа, место длительного проживания действительно налагает на любого человечка свой неизгладимый отпечаток...

Будь здоров.

 
Олег avtomat:

Будь здоров.

И тебе не хворать
 

Автоматище!

Вижу твои неудачные попытки оседлать Грааль. Посему 2 концептуальных вопроса:

1. Почему не используешь в ТС индикатор разладки типа параметра Херста?

2. Если я правильно понимаю, у тебя ТС основана на уравнении движения типа ПИД-регулятора. Заданием, очевидно является некая средняя, а рассогласование - аналог дисперсии/диффузии. Ведь даже школьнику известно, что при увеличении рассогласования ПИД-регулятор делает все, чтобы вернуть измеряемый параметр процесса обратно к заданию!!! В честь какого же праздника ты в этот момент открываешь сделку по тренду, а не наоборот - на возврат к средней? 

Alexander_K:

Автоматище!

Вижу твои неудачные попытки оседлать Грааль. Посему 2 концептуальных вопроса:

1. Почему не используешь в ТС индикатор разладки типа параметра Херста?

1. Он мне не нужен.

2. Ты неправильно понимаешь на чём основана моя ТС.

.

старт 01.05.2019. 
финиш 31.05.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно). 

На старте.

 

.

