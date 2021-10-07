Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 425

aleger:

Даа, место длительного проживания действительно налагает на любого человечка свой неизгладимый отпечаток...

Пещера? )))
как же уже надоели мрази...
 

Интересно, наблюдаю.

Обеими руками за вас.

 
Boris Gulikov:
Пещера? )))
Или майдан... А ещё лексикон...
aleger:
Или майдан... А ещё лексикон...

это ты - майдан 

что ж ты такой наглый...  

его в дверь гонишь, так он в окно лезет

вали уже отсюда нахрен

 
Олег avtomat:

это ты - майдан 

что ж ты такой наглый...  

его в дверь гонишь, так он в окно лезет

вали уже отсюда нахрен

Лучше бы с Праздником международной солидарности трудящихся поздравил, бывший СООТЕЧЕСТВЕННИК!

И не ругайся некрасивыми словами, пожалуйста. Форум - место общественное, а не частное и не базарное.

.

 
Олег avtomat:

 

.

СПАСИБО! И тебя с Праздником Весны и Труда!

Здоровья, Счастья и Удачи тебе и твоим близким!!!

 
Олег avtomat:

На старте.

чо там, плечо 1к100 что ли всего?
 
Renat Akhtyamov:
чо там, плечо 1к100 что ли всего?

Именно по этой причине и слив. Плечо нужно максимум 25, а для конкурсов не более 10

