Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 425
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даа, место длительного проживания действительно налагает на любого человечка свой неизгладимый отпечаток...
Интересно, наблюдаю.
Обеими руками за вас.
Пещера? )))
Или майдан... А ещё лексикон...
это ты - майдан
что ж ты такой наглый...
его в дверь гонишь, так он в окно лезет
вали уже отсюда нахрен
это ты - майдан
что ж ты такой наглый...
его в дверь гонишь, так он в окно лезет
вали уже отсюда нахрен
Лучше бы с Праздником международной солидарности трудящихся поздравил, бывший СООТЕЧЕСТВЕННИК!
И не ругайся некрасивыми словами, пожалуйста. Форум - место общественное, а не частное и не базарное.
.
.
СПАСИБО! И тебя с Праздником Весны и Труда!
Здоровья, Счастья и Удачи тебе и твоим близким!!!
На старте.
чо там, плечо 1к100 что ли всего?
Именно по этой причине и слив. Плечо нужно максимум 25, а для конкурсов не более 10