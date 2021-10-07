Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 429

Новый комментарий
[Удален]  

 

.

[Удален]  

day = 9

day = 9 

.

 
Олег avtomat:

day = 9

 

.

На возьми.)))

Говорил же, сразу бери.

В космосе, видишь ли, ему трос не нужен)) А в болоте?

t58

 

удалять уже надо всю эту бесполезную чушь, я в свое время потратил кучу времени на чтение этого многостраничного чуда, а финала и результата все нет, в 2025 может получится угадать 10 сделок в подряд и занять топ,

а дальше что? следующие 10 лет неудачных попыток

и автор уже озверел со своим трактором)

снеси ветку- спаси бобра)

 

Я вот некоторых людей не понимаю. Ну не нравится тебе ветка - иди мимо. Какая разница тебе что там у автора.

Другие же каждый раз провоцируют автора своими тупыми постами. 

 
если каждый создаст тут по ветки подобной чуши, то все ради чего сюда приходят будет внизу, если бы ему выдали место в подвале, тогда вообще никаких вопросов
 
Fast235:
если бы ему выдали место в подвале


А где ваше место?

 
Evgeniy Chumakov:


А где ваше место?

подвал это внизу закрепленные темы, которые не апаются поверх всех

сходи подучись 

 
Fast235:

подвал это внизу закрепленные темы, которые не апаются поверх всех


Читать умеете?

[Удален]  
Fast235:

подвал это внизу закрепленные темы, которые не апаются поверх всех

сходи подучись 

интересно, чем твоя ветка так полезна и хороша, что заслуживает быть не в подвале?

1...422423424425426427428429430431432433434435436...551
Новый комментарий