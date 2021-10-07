Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 418
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каких сигналов?
Добрый человек подсказал, что автор не страдает разнообразием при выборе никнеймов.
И как впрочем оказалось и особым разнообразием результатов.
Плохой результат, - это тоже результат.
Стабильность - признак мастерства.
Банально, но факт.
Может быть ставить перед собой реальные цели какие-то?
Без жаха и со стопами ?
А надо изобретать всё новые и новые никнеймы??? Зачем??? Неужели надо "разнообразие" никнеймов??? Экая глупость...
Напротив, "разнообразие" никнеймов скорее указывает на неустойчивость психики, а то и на раздвоение личности.
Кстати говоря, знаю многих здоровых участников, уже на протяжении более десяти лет, не страдающих болезнью, требующей "разнообразие" никнеймов.
А этот подсказавший "добрый человек" свои страдания лечит, разнообразя свои никнеймы?
=========================
Без убытков пока не получилось. Но ничего страшного не случилось. Сейчас занят выходом из просадки.
Эксперимент продолжается.
А надо изобретать всё новые и новые никнеймы??? Зачем??? Неужели надо "разнообразие" никнеймов???
Без убытков пока не получилось. Но ничего страшного не случилось. Сейчас занят выходом из просадки.
Эксперимент продолжается.
Что за глупость про никнеймы? )))
Обычно публикуют ссылку на свой счёт, а не на общий рейтинг, это раз. Почему кто-то должен рыться в рейтинге, выискивая ваш счёт?
И если обещают ежедневный обзор, то его делают. Это два.
Но довольно лирики.
То есть есть надежда на стократное увеличение депозита, даже после его десятикратного уменьшения?
И этот пост можно считать первым ежедневным обзором результатов торговли? )))
Вот зачем Вы обещаете то, что не собираетесь делать?
На пятый день эксперимента только написали, что там торговля идёт...
Мне как бы откровенно ваши эксперименты до одного места стали после того как я увидел результаты торговли на предыдущих счетах.
Стало ясно, что ничего другого от Вас ждать и не приходится, к сожалению.
Поскольку в понедельник-вторник я не знал, что у Вас нет планов ни делать обзоры, ни отвечать на вопросы, задаваемые в ветке, то думал, что всё-таки увидеть от Вас ссылку на нормальный мониторинг и разгон в стиле Профитмэйкера, например.
Откровенно, с моей точки зрения довольно смешно участвовать в жах-конкурсах для подростков, устраиваемых на демках, но если человеку в кайф, то почему бы и нет (все взрослые в душе дети).
Вам пожелаю восстановить счёт и постараться серьёзнее относиться к своим обещаниям!
И я бы на вашем месте в будущем не писал про своё участие в подобных конкурсах. Я от Вас ожидал (ветка всё-таки ведётся с 11-го года) каких-то результатов и ЕЖЕДНЕВНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ОТЧЁТОВ, а те кто давно следит за этой веткой, только иронизировали.
Зачем Вам этот мазохизм?
Ладно, удачи! Всего доброго!
Я ссылку вставлял на свой счёт, а не на общий рейтинг. Но в итоге ссылка получается обрезанной -- только на общий рейтинг.
(можете провести подобный эксперимент и убедиться)Никто не обязывает, чтобы "кто-то должен рыться в рейтинге". Не хочешь -- не надо.
Я ссылку вставлял на свой счёт, а не на общий рейтинг. Но в итоге ссылка получается обрезанной -- только на общий рейтинг.
(можете провести подобный эксперимент и убедиться)Никто не обязывает, чтобы "кто-то должен рыться в рейтинге". Не хочешь -- не надо.
Что же ты такой стеснительный стал?
Вот. Что трудно дать свой счет?
Заодно и отчет за неделю. Так будет надежнее. Не надо людям искать.
Что же ты такой стеснительный стал?
Вот. Что трудно дать свой счет?
Заодно и отчет за неделю. Так будет надежнее. Не надо людям искать.
Шо, опять?
Как-же так, счета и неделю не живут?
Шо, опять?
Как-же так, счета и неделю не живут?
живут. просто уходят в комплексную плоскость :-)
PS/ даже обидно за автора. должны-же усилия более вознаграждаться.
живут. просто уходят в комплексную плоскость :-)
PS/ даже обидно за автора. должны-же усилия более вознаграждаться.
С 2009 года усилия!
Пока не будет стопов вместо стопаутов - не будет вознаграждения.