Олег avtomat:

«Одни хотели бы понимать то, во что верят, а другие поверить в то, что понимают»   С.Е. Лец

От себя добавлю, что третьи, коих подавляющее большинство, не только не желают ничего понимать, дабы не порушить основания своей слепой веры, но и не имеют такой возможности, ибо лишены её в принципе.

Не обязательно верить во все то, что понимаешь.

Лучше PROверить то, что понимаешь. Вот именно проверкой в последнее время никто не любит уже заниматься.

Полезная информация, которую не помешает держать в голове.

Особенно для почитателей ТВиМС.

 

закат солнца в ручную

 Эксперимент продолжается !!!

Закат солнца в ручную - это по нашему. Тем более, скоро мир-труд-май, так сказать, терпенье и труд все перетрут. 

 
Закат солнца в ручную - это по нашему. Тем более, скоро мир-труд-май, так сказать, терпенье и труд все перетрут. 

Погибаем, но не сдаёмся! И всё потому, что надеемся... И опять беспочвенно... И неумело...
Погибаем, но не сдаёмся! И всё потому, что надеемся... И опять беспочвенно... И неумело...

"умелец", блин, "почвенный"... ты видишь только со своей колокольни, не дальше своего носа, и совершенно не понимаешь что и зачем я делаю, но зато "мнение имеешь"...

неужели ты думаешь, что я на данном этапе не понимаю, что этот конкурс мне не выиграть? Какое "погибаем"? Какое "надеемся"? Что за глупости ты мелешь?

зы

И для справки тебе: слово "умелец" происходит от глагола "уметь", а не от глагола "молоть". А кроме как молоть чушь, ты ничего не умеешь. 

Нынешний эксперимент дал очень полезные результаты, которые будут использованы в следующем эксперименте. А следующий эксперимент стартует уже через три дня.
Конкурс: 
старт 01.05.2019. 
финиш 31.05.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно). 
На старте.

 

На старте.

 

Буксировочный трос не забудь взять)))

 
Конкурс: 
старт 01.05.2019. 
финиш 31.05.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно). 

Судя по результатам предыдущих конкурсов, Вам надо ставит цель не увеличивать стартовый депозит, а сохранить до конца конкурса хотя бы его половину.

Уже будет огромный прогресс!

