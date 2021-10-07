Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 423
«Одни хотели бы понимать то, во что верят, а другие поверить в то, что понимают» С.Е. ЛецОт себя добавлю, что третьи, коих подавляющее большинство, не только не желают ничего понимать, дабы не порушить основания своей слепой веры, но и не имеют такой возможности, ибо лишены её в принципе.
Не обязательно верить во все то, что понимаешь.
Лучше PROверить то, что понимаешь. Вот именно проверкой в последнее время никто не любит уже заниматься.
Полезная информация, которую не помешает держать в голове.
Особенно для почитателей ТВиМС.
Олег avtomat:
Эксперимент продолжается !!!
Закат солнца в ручную - это по нашему. Тем более, скоро мир-труд-май, так сказать, терпенье и труд все перетрут.
Погибаем, но не сдаёмся! И всё потому, что надеемся... И опять беспочвенно... И неумело...
"умелец", блин, "почвенный"... ты видишь только со своей колокольни, не дальше своего носа, и совершенно не понимаешь что и зачем я делаю, но зато "мнение имеешь"...
неужели ты думаешь, что я на данном этапе не понимаю, что этот конкурс мне не выиграть? Какое "погибаем"? Какое "надеемся"? Что за глупости ты мелешь?
И для справки тебе: слово "умелец" происходит от глагола "уметь", а не от глагола "молоть". А кроме как молоть чушь, ты ничего не умеешь.
старт 01.05.2019.
финиш 31.05.2019.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И без убыточных сделок (это важно).
На старте.
На старте.
Буксировочный трос не забудь взять)))
Конкурс:
Судя по результатам предыдущих конкурсов, Вам надо ставит цель не увеличивать стартовый депозит, а сохранить до конца конкурса хотя бы его половину.
Уже будет огромный прогресс!