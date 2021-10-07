Это не маяк, а блуждающие огни.

Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 427

Новый комментарий
[Удален]  

вот оно прозвучало, либералистическое "покайся". Вот она, настоящая либералистическая гниль. Ты в зеркало посмотри. А то тут все плохие, только ты один хороший и правильный.

Посмотри по ветке свои высказывания, и подумай, насколько по-хамски ты себя ведёшь. И, возможно, ты поймёшь, что ты и есть то самое хамло. Хотя понимание этого к тебе на данном этапе может пока и не придёт, в силу твоей молодости и незрелости, ведь себя ты видишь только как принца непревзойдённого. Нарцисс, одним словом.  И ведь ты осознанно вставлял свои гаденькие реплики. Интересно, как бы ты реагировал на подобные вбросы, направленные в твой адрес? Неужто стал бы челом бить и каяться?

Впрочем, можешь не отвечать, ведь это потребовало бы твоего возвращения, которое ни тебе, ни мне не надо.

 
Олег avtomat:

трактор уже на старте

 

.

 
Как здесь работать
[Удален]  
Николай Долгов:
Как здесь работать

Не понял вопроса.

Но в основном надо работать над собой. Хотя этим мало кто занимается.

[Удален]  

day = 2

day = 2 

.

[Удален]  

2011.04.11    С. Сухонос. Космогония Эфира


Доклад Сергея Сухоноса перед группой экспертов. Законы организации и развития Вселенной, Сознания, Человечества. Масштабная гармония Вселенной.

Официальный сайт Сергея Ивановича Сухоноса: http://suhonos.ru/

 
Олег avtomat:

вот оно прозвучало, либералистическое "покайся". Вот она, настоящая либералистическая гниль. Ты в зеркало посмотри. А то тут все плохие, только ты один хороший и правильный.

Посмотри по ветке свои высказывания, и подумай, насколько по-хамски ты себя ведёшь. И, возможно, ты поймёшь, что ты и есть то самое хамло. Хотя понимание этого к тебе на данном этапе может пока и не придёт, в силу твоей молодости и незрелости, ведь себя ты видишь только как принца непревзойдённого. Нарцисс, одним словом.  И ведь ты осознанно вставлял свои гаденькие реплики. Интересно, как бы ты реагировал на подобные вбросы, направленные в твой адрес? Неужто стал бы челом бить и каяться?

Впрочем, можешь не отвечать, ведь это потребовало бы твоего возвращения, которое ни тебе, ни мне не надо.

Было бы странным не ответить на очередное бредовое оскорбление ))).

Я в зеркало регулярно "смотрю". ))) Мне каяться не в чем. Нарциссизмом, в отличии от тебя не страдаю.)))

Нет тут никаких "плохих" и меня "хорошего", - не надо перевирать мои слова.

Есть тут один довольно хамовитый хозяин ветки, который вместо того, чтобы вдуматься в то, что ему пишут, обзывает большинство всех, проявивших к ветке интерес, мразями.

По поводу моих "гаденьких" реплик. Они тобой полностью заслужены. В них нет ничего гадкого. Это просто советы и констатация факта. Никакого злорадства и "гадства". Максимум - попытка призвать к здравому смыслу и желание увидеть обещанные комментарии по торговле. Этого сложно не увидеть. Просто, ты этого не делаешь, - воспринимаешь всё в штыки.

У меня много веток на других тематических форумах, которые касаются моей торговли. Но поскольку к своим читателям, в отличии от тебя, не отношусь как к быдлу, не обзываю всех мразями, а также отвечаю на все вопросы и комментарии, никаких реальных и надуманных мною "вбросов" в этих ветках не бывает. Время от времени в моих ветках появляются комментарии околофорексных мошенников, которых, я периодически вывожу на чистую воду (меня когда обули на крупную сумму и я стараюсь, чтобы другие не пострадали, так же как я когда то). Они появляются, чтобы напакостить. Их сразу видно, - как правило у них фейковые аккаунты. Это всё. Не было у меня никогда необходимости бить челом, потому как я не посылаю "всех в сад" и общаюсь со своими читателями.

Тебе тоже желаю научиться разбираться в том, что и почему тебе пишут!

P.S. Не хотелось писать, но это было необходимо. Но теперь у меня всё.

Хорошей торговли и главное, - уважения к окружающим!

[Удален]  
Ну теперь-то ты уже уйдёшь, надеюсь. Не тебе меня учить, юноша. А чтобы не давать тебе повода снова возвращаться (хотя мне есть что сказать в ответ на твою тираду), говорю так: разговор окончен. Будь здоров.
[Удален]  

Не стоит ориентироваться на общественное мнение.
Это не маяк, а блуждающие огни.

[Удален]  

Хорошо вчера GBP прогулялся. 

 

.

И так по всем парам с GBP.

1...420421422423424425426427428429430431432433434...551
Новый комментарий