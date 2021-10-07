Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 426

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
чо там, плечо 1к100 что ли всего?

 

.

 
Олег avtomat:

угу

спасибки

 
Олег avtomat:
как же уже надоели мрази...
Мразь в этой ветке только одна.
 
Наглая, беспардонная, хвастливая мразь.
[Удален]  
Boris Gulikov:
Мразь в этой ветке только одна.
Boris Gulikov:
Наглая, беспардонная, хвастливая мразь.

Хорошо, что ты признаёшь, каков ты есть на самом деле. Видать, подсознательно понимаешь свою неправоту.

Что ты вообще здесь делаешь?

Если тебе здесь не нравится, иди мимо. 

Я ставлю задачи и ищу их решение. Я никому ничего не продаю. В отличие от тебя.

Ты пытаешься впарить людям всякий хлам. Которому грош цена в базарный день. Но не бойся, я не намерен разрушать твою лавку непотребных безделушек. 

Я тебя сюда не звал. Но ты припёрся сюда, и гадишь.

Каких целей ты добиваешься?  Хочешь всё загадить? Почему?

Ты провоцируешь меня на конфликт. Зачем? С какой целью? 

Что тебе здесь надо, провокатор?

[Удален]  

Провокаторов -- в игнор.

[Удален]  

day = 1

day 1 

.

 
Олег avtomat:

Это ты о себе? Видать, подсознательно понимаешь свою неправоту.

Что ты вообще здесь делаешь?

Если тебе не нравится, иди мимо. 

Я тебя сюда не звал. Но ты припёрся сюда, и гадишь.

Каких целей ты добиваешься?  Хочешь всё загадить? Почему?

Ты провоцируешь меня на конфликт. Зачем? С какой целью? 

Что тебе здесь надо, провокатор?

Объясняю по порядку:

1. О тебе. Ты же всем хамишь направо и налево.

2. Месяц назад увидел, что ты собираешься здесь освещать свою торговлю в конкурсе. Решил понаблюдать. Всегда интересна публичная торговля с комментариями, а тем более человека, который в рынке, судя по дате регистрации, уже давно. К сожалению, никаких комментариев по торговле так и не было сделано. Ни одного. Только в начале конкурса были объявлены цели, которые были провалены, к сожалению. И опять же никаких комментариев.

3. Конечно не нравится. Я вообще хамов не люблю. С какого перепуга я должен куда-то идти? Это моё дело, где мне находиться, что делать и что в конце концов писать.

4. Как минимум, того, чтобы ты проявлял к людям, пришедших к тебе в гости если не уважение, то хотя бы терпимость. А не быть откровенным хамлом. Нет. Не хочу. Я написал в предыдущем предложении чего я хочу. Но продолжу, поскольку это не всё. Хотелось бы увидеть комментарии по торговле и пояснение по поводу того, что не должно быть убыточных сделок, так как это важно, как ты пишешь.

5. Нет не провоцирую. Зачем мне конфликты? ))) Просто не люблю хамства. Зачем и с какой целью написал выше.

6. Опять же написал выше. Только я не провокатор. Я человек, который хочет увидеть адекватное поведение, судя по всему опытного трейдера и возможно извлечь что-то полезное для себя из этой темы, ведь по идее, эта тем (в этой её части), по всей вероятности должна была стать дневником торговли с ежедневными отчётами по торговле и возможно с описанием основных принципов ТС и описанием логики входов.

Искренне надеюсь, что у тебя произойдёт какое-то переосмысление своего отношения к окружающим и мы тут ещё увидим кроме неприкрытого хамства хорошую торговлю и твои комментарии.

[Удален]  

Знакомая песенка. Сначала он гадит, провоцирует, ждёт моей возмущённой реакции, а потом меня же ещё и обвиняет во всех смертных грехах.

За время существования ветки были здесь такие "деятели". Ты здесь такой далеко не первый. 

Не о чем мне с тобою разговаривать. В игнор.

 
Олег avtomat:

Знакомая песенка. Сначала он гадит, провоцирует, ждёт моей возмущённой реакции, а потом меня же ещё и обвиняет во всех смертных грехах.

За время существования ветки были здесь такие "деятели". Ты здесь такой далеко не первый. 

Не о чем мне с тобою разговаривать. В игнор.

Понятно. Гадишь ты. У себя же в ветке. Но вижу, что тебя не переделать. Лет 50 назад это надо было делать...

Вместо того, чтобы извиниться перед всеми, ты продолжаешь хамить.

В общем, гнильё.

Больше здесь не появлюсь. Продолжай хамить. Раз тут есть читатели, значит они это воспринимают, как должное.

1...419420421422423424425426427428429430431432433...551
Новый комментарий