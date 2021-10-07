Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 412

Новый комментарий
 
aleger:
Подобная реклама здесь вроде как не приветствуется. Скинуть в личку?

Если не затруднит. 

[Удален]  

Конкурс: 
старт 01.04.2019. 
финиш 30.04.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно). 

.

Моторы уже ревут.

[Удален]  

На старте

 

.

 
Олег avtomat:

Конкурс: 
старт 01.04.2019. 
финиш 30.04.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно). 

.

Моторы уже ревут.

Ревут?
Снова гусеница отвалиться, или солярка протечёт?

 
Uladzimir Izerski:

На одной гусенице далеко не уедет.

Всё равно надо бы пожелать нашему сотоварищу большей осмотрительности и строгости !при открытии и закрытии сделок
 
Vitaly Muzichenko:

Ревут?
Снова гусеница отвалиться, или солярка протечёт?

Интересно, что в наших условиях машины не ходят.

Скажем по WV. Его пробег в Германии 200 тыс и более - без проблем.

В России тот-же WV пробегает от силы 100 тыс, и начинает рассыпаться. А если б/у привезенный оттуда с небольшим пробегом, то  30 тыс, и абзац ему.

 
Олег avtomat:

Конкурс: 
старт 01.04.2019. 
финиш 30.04.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно). 

.

Моторы уже ревут.

Цели похвальные. )))

Жах с пересиживанием? )

Было бы интересно понаблюдать нормально замониторенный счёт в виде сигнала.

 
Boris Gulikov:

Цели похвальные. )))

Жах с пересиживанием? )

Было бы интересно понаблюдать нормально замониторенный счёт в виде сигнала.

Торговля по стопауту к хорошему ещё никого не привела за много лет существования рынка.

Так что цели больше похожи на сказку о "Царевне-лягушки", даже не на сказку, а не небылицу.

 

Если цели ставить чуть по другому, не "завести уникальный трактор без убыточных сделок", а например "поднять N бесплатных фантиков в K раз, за время T" ??

задача ведь стала бы более решаема. Если подходить к ней как к задаче, в том виде что поставлена устроителями конкурса заезда

---

уже можно худо-бедно прикинуть и число сделок и ожидаемую волатильность  и MM и даже пресловутые TP/SL..

примерно хотя-бы. чтобы за несколько "заездов" хотя-бы приезжать к финишу.

---

кстати, было-бы показательно - рекогносцировка, планирование и исполнение.

 
Boris Gulikov:

Цели похвальные. )))

Жах с пересиживанием? )

Было бы интересно понаблюдать нормально замониторенный счёт в виде сигнала.

Он по старости просто забыл в целях поставить знак минус.

1...405406407408409410411412413414415416417418419...551
Новый комментарий