Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 412
Подобная реклама здесь вроде как не приветствуется. Скинуть в личку?
Если не затруднит.
Конкурс:
старт 01.04.2019.
финиш 30.04.2019.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И без убыточных сделок (это важно).
.
Моторы уже ревут.
На старте
.
Ревут?
Снова гусеница отвалиться, или солярка протечёт?
На одной гусенице далеко не уедет.
Ревут?
Снова гусеница отвалиться, или солярка протечёт?
Интересно, что в наших условиях машины не ходят.
Скажем по WV. Его пробег в Германии 200 тыс и более - без проблем.
В России тот-же WV пробегает от силы 100 тыс, и начинает рассыпаться. А если б/у привезенный оттуда с небольшим пробегом, то 30 тыс, и абзац ему.
Цели похвальные. )))
Жах с пересиживанием? )
Было бы интересно понаблюдать нормально замониторенный счёт в виде сигнала.
Цели похвальные. )))
Жах с пересиживанием? )
Было бы интересно понаблюдать нормально замониторенный счёт в виде сигнала.
Торговля по стопауту к хорошему ещё никого не привела за много лет существования рынка.
Так что цели больше похожи на сказку о "Царевне-лягушки", даже не на сказку, а не небылицу.
Если цели ставить чуть по другому, не "завести уникальный трактор без убыточных сделок", а например "поднять N бесплатных фантиков в K раз, за время T" ??
задача ведь стала бы более решаема. Если подходить к ней как к задаче, в том виде что поставлена устроителями конкурса заезда
---
уже можно худо-бедно прикинуть и число сделок и ожидаемую волатильность и MM и даже пресловутые TP/SL..
примерно хотя-бы. чтобы за несколько "заездов" хотя-бы приезжать к финишу.
---
кстати, было-бы показательно - рекогносцировка, планирование и исполнение.
Цели похвальные. )))
Жах с пересиживанием? )
Было бы интересно понаблюдать нормально замониторенный счёт в виде сигнала.
Он по старости просто забыл в целях поставить знак минус.