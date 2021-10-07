Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 445
Олег, я уже старый стал и глупый.
Вижу вход на сутках, вижу выход, но милой мне картинки на МQ не вижу. Может, добавишь?
.
Добавил. Милуйся ;)
Сейчас я задумал, во-первых, упростить картинки на МQ , убрав лишнее,
а во-вторых, сделать кольцо, включающее m=8 компонентов валютных пар (выходы), что требует закольцовки n=28 валютных пар (входы) :
.
.
Благодаря этому, надеюсь, будет достигнута стабилизация, что позволит рассматривать их компоненты как "абсолютные курсы", или хотя бы приблизит к этому.
Химера, имхенько.
Может, и так... Будет видно. Посмотрим.Это как раз тот случай: пока не сделаешь, не узнаешь.
Пятница
.
Шоу космических масштабов.
.
.
Медгородок ещё функционирует?
Медгородок