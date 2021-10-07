Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 445

Олег, я уже старый стал и глупый. 

Вижу вход на сутках, вижу выход, но милой мне картинки на МQ не вижу. Может, добавишь? 

Добавил. Милуйся ;)


Сейчас я задумал, во-первых, упростить картинки на МQ , убрав лишнее,

а во-вторых, сделать кольцовключающее m=8 компонентов валютных пар (выходы), что требует закольцовки n=28 валютных пар (входы) :

 

Благодаря этому, надеюсь, будет достигнута стабилизация, что позволит рассматривать их компоненты как "абсолютные курсы", или хотя бы приблизит к этому.

 
Абсолютный курс Ены, Фунта? 
 
Химера, имхенько. 

Алексей Тарабанов:

Химера, имхенько. 

Может, и так... Будет видно. Посмотрим.

Это как раз тот случай: пока не сделаешь, не узнаешь.
Пятница

 

Шоу космических масштабов.


 

Медгородок ещё функционирует? 

Медгородок 

