Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 439

Олег avtomat:

без понимания, сдуру, можно и 3333 влупить.

этим ты и занимаешься, не вникая в суть явления -- ведь тебе интересны только твои красочные шевелящиеся картинки.

видимо, тебе совершенно незнакомо понятие доминирующей составляющей движения -- поинтересуйся.

и попытайся определить, какой вклад в общее движение вносит каждая очередная составляющая движения.

может, тогда ты и поймёшь...


Разговаривать с тобою у меня нет ни малейшего желания -- в игнор.


не надо так нервничать. Это, говорят, вредно.

Nikolai Semko:


не надо так нервничать. Это, говорят, вредно.

ты даже не понимаешь, как глупо ты сейчас выглядишь.

открой книгу, и узнаешь, о чём идёт речь.

 
Олег avtomat:

ты даже не понимаешь, как глупо ты сейчас выглядишь

в глазах Шарикова выглядеть глупо - для меня комплимент.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Experiment 2020 [ΣCash]

Олег avtomat, 2020.03.21 00:45


Тактика паразитов:
1) паразиты устраивают провокацию -- по-началу человек (объект их провокации) пока слабо реагирует на их выпады;
2) паразиты усиливают провокацию, накаляют ситуацию -- человек уже начинает возмущаться;
3) паразиты доводят ситуацию до кипения -- к этому моменту человек уже возмущается и в конечном итоге посылает этих паразитов нахер;
4) паразиты только этого и ждут, они тут же поднимают вопль, мол их обижают, при этом они изображают из себя саму невинность и непогрешимость.
5) модераторы банят человека (объект провокации), а не паразитов-провокаторов. Цель паразитов достигнута!

Модераторы то ли не замечают, то ли делают вид, что не замечают, как паразиты устраивают свои провокации. 
Естественно, встаёт вопрос: неужели это всё происходит с ведома и согласия модераторов?
Таким образом, модератор, возможно, даже сам того не осознавая, становится слепым инструментом в грязных руках паразитов. Но возможно и так, что модератор сознательно подыгрывает паразитам. В любом случае, имеется результат: изощрённая травля в мантии правосудия.
Эта грязная технология давно используется паразитами. И не только здесь, а во многих разных сферах жизни.
Вот такая мерзость присутствует здесь уже очень давно, многие годы.


вот очередной паразит действует по методичке, прямо по пунктам.

модераторы, вы этого не замечаете?
 
Олег avtomat:

вот очередной паразит действует по методичке

По методичке навозной мухи действия пчелы являются паразитическими. 

модераторы, примите меры к этому зарвавшемуся паразиту, сознательно разжигающему конфликт.
 
Олег avtomat:
модераторы, примите меры к этому зарвавшемуся паразиту, сознательно разжигающему конфликт.
Присоединяюсь
Ветку "ЭКСПЕРИМЕНТ  [SCash]" удалили.
Но эксперимент продолжается.
Результаты эксперимента будут представлены  01.01.2021. --- 03.01.2021.

 
Олег avtomat:

Ветку "ЭКСПЕРИМЕНТ  [SCash]" удалили.
Но эксперимент продолжается.
Результаты эксперимента будут представлены  01.01.2021. --- 03.01.2021.

Ты сам написал, что ветка закрыта. Когда наступит время публикации очередных картинок - напиши мне в личку, и если тему не уберут из перемещённых - верну на место.

Так все избегут негатива, творящемуся в твоей ветке.

Artyom Trishkin:

Ты сам написал, что ветка закрыта. Когда наступит время публикации очередных картинок - напиши мне в личку, и если тему не уберут из перемещённых - верну на место.

Так все избегут негатива, творящемуся в твоей ветке.

закрыта не значит удалена

а для тебя это одно и то же

неужели не замечаешь разницу...


верни ветку на место

а я подправлю, как надо

