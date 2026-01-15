Ошибки, баги, вопросы - страница 2333
bool file_exists=(bool)FileGetInteger(FileName,FILE_EXISTS);
В любом случае возвращает true есть файл или нет, и если файла нет то ошибку 5019. По справке должна при отсутствии файла вернуть false.
Вы определитесь, какой вариант функции хотите использовать - https://www.mql5.com/ru/docs/files/filegetinteger
Мне было бы удобно, если макрос хотя бы один раз где-то упомянут в #define, #ifdef, #undef и т.д. Даже если он не определен.
Это потому что у Вас многие идентификаторы большими буквами, в то время как существует негласное правило что большие буквы предназначены для макросов (выделение макросов не цветом а шрифтом)
Нет. Удобно, потому что логика однозначна.
У меня логика простая: Х до #define Х это еще не макрос, а после #undef Х это уже не макрос (соответственно X выделяется цветом только там где это макрос)
Использую mqh, в которых нет #define, но при этом есть #ifdef. Почему они не должны подсвечиваться - не ясно.
Никогда по цвету не пытался определить. Более того, если все находится в #ifdef, то в MQL4 и MQL5 могут быть разные подцветки. Проще всего сделать ALT+G на имени макроса, чтобы понять, есть он или нет.
Находясь в строке (3) нажимаю ALT+G -> переход к строке (1)
Вопрос: макрос есть или нет?
Мне, мягко говоря, не понятны Ваши стенания. Умею с макросами работать. Отлично понимаю, что обозначает ALT+G и что макрос может быть отменен через #undef. Мне нравится именно такое поведение редактора.
Занудство иногда хорошо, но не в данном случае.
Если ранее нет #define X, то X в #ifdef X - не подсвечивается (*) потому что - тут все нормально (по крайней мере в MetaEditor)
У меня к Разработчикам вопрос только один: почему в MetaEditor подсвечивается X в #define X, если ранее не было #define X, при том как это происходит выше в (*)
У Вас вопрос был наоборот: почему на сайте не подсвечивается X
Какое свойство символа ответственно за запрет выставления SL/TP открытой позиции?
Наверное исполнение Market или Instant