Ошибки, баги, вопросы - страница 909

stringo:
В сервисдеск писали? Здесь потеряться может среди многочисленных страниц обсуждения

Понял, отписал #619056.

Спасибо. 

 
Добрый день, уважаемые разработчики.
Имя индикатора, добавленного на график функцией ChartIndicatorAdd(), отсутствует в списке индикаторов.

Так и должно быть?

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
Ув.админы, такой вопрос. Пробую перейти с МТ4 на МТ5. Но мой индикатор в МТ4 рисует кривую и ставит над-под ней цифры. Отступ от границ окна до нижней и верхней точек графика по 13  пикселей, цифры влазят. Но в МТ5 свехру отступ только 6 пикселей, а снизу 52 пикселя. Почему не сделать одинаковый отступ, пикселей по 15-20?... Кстати на индюках в отдельном окне такой же косяк, только сверху больше отступ чем снизу.
 
dupter:
Добрый день, уважаемые разработчики.
Имя индикатора, добавленного на график функцией ChartIndicatorAdd(), отсутствует в списке индикаторов.

Так и должно быть?

 

Нужны подробности. Возможно исходники.

Пожалуйста, напишите заявку в сервисдеск. 

 

1. С какой даты работает MetaQuotes-Demo сервер?

2. Всегда ли он работал в GMT+1 с учетом перехода на летнее время?

3. Какому GMT соответствует более глубокая история котировок до появления сервера MetaQuotes-Demo?

 

Наш MetaTrader 5 Demo Server работает в GMT+1 таймзоне с учетом перехода не летнее время.

Базовая история тоже GMT+1.

 
Renat:

Наш MetaTrader 5 Demo Server работает в GMT+1 таймзоне с учетом перехода не летнее время.

Базовая история тоже GMT+1.

будут ли изменения в работете сервера с учётом отмены в России переводов стрелок?
 
lordlev:
будут ли изменения в работете сервера с учётом отмены в России переводов стрелок?
Нет.
 
kon12:
Ув.админы, такой вопрос. Пробую перейти с МТ4 на МТ5. Но мой индикатор в МТ4 рисует кривую и ставит над-под ней цифры. Отступ от границ окна до нижней и верхней точек графика по 13  пикселей, цифры влазят. Но в МТ5 свехру отступ только 6 пикселей, а снизу 52 пикселя. Почему не сделать одинаковый отступ, пикселей по 15-20?... Кстати на индюках в отдельном окне такой же косяк, только сверху больше отступ чем снизу.
На мой вопрос ответить нечего?
 
подал заявку на продавца 29 декабря. Когда начнут работать модераторы которые проверяют заявки? В "Обсуждении" тоже тишина с 29 числа.
