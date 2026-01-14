Ошибки, баги, вопросы - страница 909
В сервисдеск писали? Здесь потеряться может среди многочисленных страниц обсуждения
Понял, отписал #619056.
Спасибо.
Так и должно быть?
Нужны подробности. Возможно исходники.
Пожалуйста, напишите заявку в сервисдеск.
1. С какой даты работает MetaQuotes-Demo сервер?
2. Всегда ли он работал в GMT+1 с учетом перехода на летнее время?
3. Какому GMT соответствует более глубокая история котировок до появления сервера MetaQuotes-Demo?
Наш MetaTrader 5 Demo Server работает в GMT+1 таймзоне с учетом перехода не летнее время.
Базовая история тоже GMT+1.
будут ли изменения в работете сервера с учётом отмены в России переводов стрелок?
Ув.админы, такой вопрос. Пробую перейти с МТ4 на МТ5. Но мой индикатор в МТ4 рисует кривую и ставит над-под ней цифры. Отступ от границ окна до нижней и верхней точек графика по 13 пикселей, цифры влазят. Но в МТ5 свехру отступ только 6 пикселей, а снизу 52 пикселя. Почему не сделать одинаковый отступ, пикселей по 15-20?... Кстати на индюках в отдельном окне такой же косяк, только сверху больше отступ чем снизу.