Ошибки, баги, вопросы - страница 916

sergeev:
PlotIndexGetInteger ?
То что нужно, большое спасибо.
 
Не могу загрузить видео *.FLV  на сервер, пишет что ошибка передачи данных на сервер.
  
void OnInit()
{
   ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,50);
   ...
}

Подскажите, пожалуйста, что-то сломалось в последних билдах и не работает эта функция или я что-то не так делаю?

Возвращает true, но никаких изменений не видно.

 
fyords:

Подскажите, пожалуйста, что-то сломалось в последних билдах и не работает эта функция или я что-то не так делаю?

Возвращает true, но никаких изменений не видно.

Сначала нужно фиксировать масштаб:

 

//---

Для этого есть идентификатор CHART_SCALEFIX.  

 

 
tol64:

Сначала нужно фиксировать масштаб:

 

//---

Для этого есть идентификатор CHART_SCALEFIX.  

Спасибо. А этого в документации не нашел.

swnd=ChartWindowFind();

ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,swnd,true);
ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,50);

ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,... ) фиксирует ценовую шкалу главного окна или указанного подокна.

При указании параметра подокно (главное или подокно индикатора) меняется шкала главного окна.


 
fyords:

Спасибо. А этого в документации не нашел.

ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,... ) фиксирует ценовую шкалу главного окна или указанного подокна.

При указании параметра подокно (главное или подокно индикатора) меняется шкала главного окна.

Если нужно установить/изменить максимум/минимум подокна индикатора, то там есть свои свойства: INDICATOR_MINIMUM и INDICATOR_MAXIMUM.

Свойства пользовательских индикаторов  

 
 
tol64:

Если нужно установить/изменить максимум/минимум подокна индикатора, то там есть свои свойства: INDICATOR_MINIMUM и INDICATOR_MAXIMUM.

Свойства пользовательских индикаторов

Точно. Спасибо.
 

Не полное перечисление объектов, к которым относится свойство:

Справочник MQL5 -> Стандартные константы, перечисления и структуры -> Константы объектов -> Свойства объектов 

OBJPROP_XSIZE  - Размер объекта "График" по оси X (ширина в пикселях) - int

OBJPROP_YSIZE  - Размер объекта "График" по оси Y (высота в пикселях) - int 

Очевидно что, по мимо объекта "График," свойствами   OBJPROP_XSIZE и  OBJPROP_YSIZE также обладает и прямоугольная метка (OBJ_RECTANGLE_LABEL), а значит ее надо добавить к графику.

как сделать чтобы уведомления о ЛС приходили на почту?
 
При сохранение файла в формате csv данные не разбиваются по колонкам. Даже скрипт из стандартного примера выводит все данные в один столбец.
