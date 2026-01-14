Ошибки, баги, вопросы - страница 916
PlotIndexGetInteger ?
Подскажите, пожалуйста, что-то сломалось в последних билдах и не работает эта функция или я что-то не так делаю?
Возвращает true, но никаких изменений не видно.
Сначала нужно фиксировать масштаб:
//---
Для этого есть идентификатор CHART_SCALEFIX.
Спасибо. А этого в документации не нашел.
ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,... ) фиксирует ценовую шкалу главного окна или указанного подокна.
При указании параметра подокно (главное или подокно индикатора) меняется шкала главного окна.
Если нужно установить/изменить максимум/минимум подокна индикатора, то там есть свои свойства: INDICATOR_MINIMUM и INDICATOR_MAXIMUM.
Свойства пользовательских индикаторов
Не полное перечисление объектов, к которым относится свойство:
Справочник MQL5 -> Стандартные константы, перечисления и структуры -> Константы объектов -> Свойства объектов
OBJPROP_XSIZE - Размер объекта "График" по оси X (ширина в пикселях) - int
OBJPROP_YSIZE - Размер объекта "График" по оси Y (высота в пикселях) - int
Очевидно что, по мимо объекта "График," свойствами OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE также обладает и прямоугольная метка (OBJ_RECTANGLE_LABEL), а значит ее надо добавить к графику.