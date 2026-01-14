Ошибки, баги, вопросы - страница 910

lordlev:
подал заявку на продавца 29 декабря. Когда начнут работать модераторы которые проверяют заявки? В "Обсуждении" тоже тишина с 29 числа.
Будет ли возможность размещать на этом ресурсе видео так же как и скриншоты? Например, выкладывая продукт на маркете в описании можно было бы давать ссылку на видео не на youtube а с этого ресурса.
 
Сегодня оптимизация в облаке включилась сама. Я ей до этого вообще никогда не пользовался. За быструю оптимизацию конечно спасибо, но такой возможности (самовольное включение) не нужно. )))
 
Самостоятельно она не включается.

Нужно или конфиг файл менять или вручную из контекстного меню включать.
 
Видео лучше использовать ютубное. Для видео важна функция географического CDN, что у Гугла работает замечательно.
 
Renat:
Ну вот я в этом тоже был уверен, так как случайно задеть не получается. Неважно, в общем. Единичный случай можно не рассматривать. ))
 
Можно ли на ресурсе https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help сделать систему поиска как на этом форуме?
 
paladin800:
Можно ли на ресурсе https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help сделать систему поиска как на этом форуме?

Поиск по всему сайту metatrader5.com автоматически доступен в штатном поиске mql5.com:


 
Скажите пожалуйста, как реализовать доступ к буферу одного индикатора, запущеного на драфике другого индикатора
Конкретно, надо иметь доступ к буферу MA на индикаторе Standart Deviation 
 

Такая проблемка. Сижу на польской Windows XP, в МТ5 поставил английский язык терминала. Делаю скрины входных параметров индикаторов (готовлю скрины для своих продуктов для маркета) и в окошке вместо английского "Cancel" высвечивается соответствующий польский аналог "Anuluj" (см. рис.). Подскажите что сделать чтобы было "Cancel".


