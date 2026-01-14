Ошибки, баги, вопросы - страница 910
подал заявку на продавца 29 декабря. Когда начнут работать модераторы которые проверяют заявки? В "Обсуждении" тоже тишина с 29 числа.
Нужно или конфиг файл менять или вручную из контекстного меню включать.
Самостоятельно она не включается.
Можно ли на ресурсе https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help сделать систему поиска как на этом форуме?
Поиск по всему сайту metatrader5.com автоматически доступен в штатном поиске mql5.com:
Конкретно, надо иметь доступ к буферу MA на индикаторе Standart Deviation
Такая проблемка. Сижу на польской Windows XP, в МТ5 поставил английский язык терминала. Делаю скрины входных параметров индикаторов (готовлю скрины для своих продуктов для маркета) и в окошке вместо английского "Cancel" высвечивается соответствующий польский аналог "Anuluj" (см. рис.). Подскажите что сделать чтобы было "Cancel".