Вполне естественный вопрос. Зачем? ))
Скажем раздавать сигналы, например мне бы было стыдно с этого профиля =) Хотя если начгу с того профиля, то все поймут кто это по нику =))
Сам объект имеет ширину (27px), но программно там другое значение (-10px). Откуда берется значение -10px догадываюсь, т.к. вторая координата по Х не задана, но как ширина может быть отрицательной?
Это баг или фича?
Что может вызывать сообщение в тестере
pass 1 on EURUSD tested with error "critical runtime error in global initialization function (error 520, module 0, file 65535, line 3, col 0)" (1233 ms)
, возвращаемое некоторыми агентами?
tester build 743 (не объявленный)
Не пойму, почему при тестировании индикатора функция ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) возвращает ноль, тогда как видимых баров не меньше 30
(проверено функцией ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)
На обычных графиках - все нормально, одно от другого отличается на 1, а при тестировании такая вот ерунда...
Как это побороть?
ex5-файл не сумел правильно загрузиться.
С такими агентами будем разбираться позже после сбора статистики
Привет всем. есть варианты?
Тестирование в визуальном режиме? Есть примеры кода?
По моему вопросу решение будет?