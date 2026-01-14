Ошибки, баги, вопросы - страница 908

Вполне естественный вопрос. Зачем? ))
Скажем раздавать сигналы, например мне бы было стыдно с этого профиля =) Хотя если начгу с того профиля, то все поймут кто это по нику =))
 
Покажи достойный результат и от стыда не останется и следа. Будет гордость. ))
 
Как сделать по-умолчанию сохранение картинок графиков в формате gif or jpg вместо png?
  
#include <Controls\Label.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   CLabel Label1, Label2;

   Label1.Create(0,"Label1",0,10,10,0,0);
   Label1.Text("Text");
   
   Label2.Create(0,"Label2",0,10,30,0,0);
   Label2.Color(clrBlack);
   Label2.Text("Label1.Width()="+IntegerToString(Label1.Width()));
   
   Sleep(100000);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Сам объект имеет ширину (27px), но программно там другое значение (-10px). Откуда берется значение -10px догадываюсь, т.к. вторая координата по Х не задана, но как ширина может быть отрицательной?

Это баг или фича?


 

Что может вызывать сообщение в тестере

pass 1 on EURUSD tested with error "critical runtime error in global initialization function (error 520, module 0, file 65535, line 3, col 0)" (1233 ms)

, возвращаемое некоторыми агентами?

tester build 743 (не объявленный) 

 
Не пойму, почему при тестировании индикатора функция ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) возвращает ноль, тогда как видимых баров не меньше 30

(проверено функцией ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)

На обычных графиках - все нормально, одно от другого отличается на 1, а при тестировании такая вот ерунда...

 

Как это побороть?  

Привет всем. есть варианты?
 
tester build 743 (не объявленный) 

ex5-файл не сумел правильно загрузиться.

С такими агентами будем разбираться позже после сбора статистики

 
Привет всем. есть варианты?

Тестирование в визуальном режиме? Есть примеры кода?

 
По моему вопросу решение будет?
 
По моему вопросу решение будет?
В сервисдеск писали? Здесь потеряться может среди многочисленных страниц обсуждения
