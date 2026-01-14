Ошибки, баги, вопросы - страница 915

Новый комментарий
 
Reshetov:

После автоустановки билда 742, при попытке запустить оптимизацию с большим количеством входных параметров, терминал закрывается. Никаких системных сообщений в журнал не выдает. Если количество входных параметров уменьшить, то оптимизация запускается без проблем, но она бесполезна в таком урезанном виде для советника.

В предыдущем билде терминала оптимизация запускалась нормально при том же самом большом количестве входных параметров, т.е. с прежними настройками оптимизации, которые хранятся в файлах.

OS Windows XP SP3.

Эта ошибка уже исправлена. Попробуйте вручную скачать исправленный 742 билд терминала с нашего сайта
 
stringo:
Эта ошибка уже исправлена. Попробуйте вручную скачать исправленный 742 билд терминала с нашего сайта
Спасибо!
 

Подскажите, пожалуйста, как получить имя экземпляра класса?

Clabel Label1,Label2;

Label1.Create(0,"Label1",subwnd,x,y,0,0);

string name_label2= ? ;// "Label2"
Label2.Create(0,name_label2,subwnd,x,y,0,0);
Суть: нужно создать объект с именем экземпляра класса, без явного указания имени. Это возможно сделать?
 
fyords:

Подскажите, пожалуйста, как получить имя экземпляра класса?

Суть: нужно создать объект с именем экземпляра класса, без явного указания имени. Это возможно сделать?

 

Такой возможности в MQL5 нет.
 
uncleVic:
Такой возможности в MQL5 нет.
Понятно, спасибо.
 

А есть возможность убрать эту надпись?

 
У меня в этом углу табличка, а поверх нее эта надпись.

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME," ");
А так убирается только имя, а данные остаются. 
 
kPVT:

Можно ли программно узнать или повлиять на этот параметр?

 

Хочется для графических объектов установить свойство, чтобы они строились по точной шкале времени вне зависимости от данной галочки.

Конечно дико извиняюсь за повтор и нетерпеливость. 

Вопрос остался без ответа. На предложение в сервисдеске тоже тишина.

Я понял, что из mql это не возможно (пока), но сильно надо, ибо очень влияет на отображение.

Топчусь на месте из-за этого.

Спасибо. 

 

Теперь визуально можно определить когда произошло закрытие сделки: в начале бара или на закрытии?

Стрелки закрытия не попадают в сетку. 

 

Скажите, пожалуйста, возможно ли получить эти цвета программным путем внутри индикатора? 

 
fyords:

Скажите, пожалуйста, возможно ли получить эти цвета программным путем внутри индикатора? 

PlotIndexGetInteger ?
1...908909910911912913914915916917918919920921922...3695
Новый комментарий