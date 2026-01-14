Ошибки, баги, вопросы - страница 911
Такая проблемка. Сижу на польской Windows XP, в МТ5 поставил английский язык терминала. Делаю скрины входных параметров индикаторов (готовлю скрины для своих продуктов для маркета) и в окошке вместо английского "Cancel" высвечивается соответствующий польский аналог "Anuluj" (см. рис.). Подскажите что сделать чтобы было "Cancel".
Делаю десятую попытку загрузить МТ5 с сервера 78.140.156.137 , на 4480кб загрузка замирает?
Загрузка самого терминала?
Так сам установочный фаил почти ничего не весит, он при установке скачивает нужные дистрибутивы.
Попробуйте скачать дистрибутив заново.
Если инсталляций снова не пройдет, то попробуйте запустить инсталлятор с командой /clean (mt5setup.exe /clean).
Еще есть подозрение на антивирус, который может блокировать файлы, скачиваемые по сети.
Опять поиск не работает.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Тестирую советник. На графике видно две точки с балансом больше 20 000, а в списке "результаты оптимизации" - только одна такая строка!! Картинки ниже.
Означает ли это что возможны еще потери в таблице?
Попробуйте еще раз, у меня работает.
Работает, но бывает и довольно часто такое.
У меня тоже самое.
Может это лично у меня из-за медленного беспроводного интернета?
