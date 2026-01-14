Ошибки, баги, вопросы - страница 911

paladin800:

Такая проблемка. Сижу на польской Windows XP, в МТ5 поставил английский язык терминала. Делаю скрины входных параметров индикаторов (готовлю скрины для своих продуктов для маркета) и в окошке вместо английского "Cancel" высвечивается соответствующий польский аналог "Anuluj" (см. рис.). Подскажите что сделать чтобы было "Cancel".

Это стандартный виндовый диалог. Поменять язык винды.
 
Делаю десятую попытку загрузить МТ5 с сервера 78.140.156.137 , на 4480кб загрузка замирает?
 
Загрузка самого терминала?

 Так сам установочный фаил  почти ничего не весит, он при установке скачивает нужные дистрибутивы.

 
Попробуйте скачать дистрибутив заново.

Если инсталляций снова не пройдет, то попробуйте запустить инсталлятор с командой /clean  (mt5setup.exe /clean).

Еще есть подозрение на антивирус, который может блокировать файлы, скачиваемые по сети.

 

Опять поиск не работает.

Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже. 

 
Попробуйте еще раз, у меня работает.
 

Тестирую советник. На графике видно две точки с балансом больше 20 000, а в списке "результаты оптимизации" - только одна такая строка!! Картинки ниже.

Означает ли это что возможны еще потери в таблице?

График 

Таблица 

 
Работает, но бывает и довольно часто такое. Только не понятно у меня сбой или у вас. Сегодня ОС переустановил и все также, думаю не в этом дело. Может запросов много....
 
У меня тоже самое.

Может это лично у меня  из-за медленного беспроводного интернета?

 
Тоже бывает.
