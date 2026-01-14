Ошибки, баги, вопросы - страница 905
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
1 У меня такая проблема-когда пытаюсь в индикаторе использовать символ, не тот что на графике, к которому прикреплен индикатор, то он не рисует и выходит ошибка 4806...если символы совпадают, то все рисует нормально..в чем проблема?....язык начал недавно изучать...
Картинку подправил.
Вот расчеты:
Показывают, что оптимизатор дурит народ :-)
Т.е. при ручном вычислении получается, что результат второй строки больше, что и ожидалось. Оптимизатор же показывает, что результат второй строки меньше.
Да и значения результатов оптимизатора не такие, как получается при ручном подсчете.
А вы уверены, что числа "1.90" и "2.03" именно такие, а не являются результатом округления до второго знака при показе в отчете?
В том то и дело, что это округленные значения для отчета и они не могут являться базой до простой проверки формулы.
Совершенно верно. Нет ни в Справочнике, ни в обоих Руководствах пользователя. Спасибо за ссылку.
Ссылка указывает на копию справки. В справке все это было и есть с самого начала:
И всё-таки.
Интересуюсь непосредственно у разработчиков: каков алгоритм дальнейших моих действий? Надо что-то решать с "MemoryException 180772428 bytes not available" (закладка Журнал) и "out of memory" (закладка Эксперты). Оформлять ли заявку в СД?
Увеличить объем памяти, перейти на 64 бита, уменьшить объем баров на чарте или переписать код на более экономный вид.
Если программа говорит что не хватает памяти, значит так оно и есть.
Я по-русски спросил: "Что такое "MetaAssist" и где о нём почитать?". Рош ответил, что "Под этим понятием можно понимать всё, что описано в разделе...". При этом ни Вы, ни Рош не ответили, что же такое "MetaAssist". Поэтому не надо ссылаться на раздел "Интеллектуальное управление", если в русскоязычных справочных материалах в принципе нет такого термина, как "MetaAssist". Раздел "Интеллектуальное управление" я и без Вашей помощи бы нашёл.
Иными словами, в справочных материалах не было и нет такого термина, как "MetaAssist", что полностью опровергает Ваше утверждение о том, что "В справке все это было и есть с самого начала".
А вы уверены, что числа "1.90" и "2.03" именно такие, а не являются результатом округления до второго знака при показе в отчете?
В том то и дело, что это округленные значения для отчета и они не могут являться базой до простой проверки формулы.
Я согласен, что для первой строки скриншота результат оптимизатора 439639 сравним с результатом ручного вычисления 444801 и разбежку можно объяснить округлением.
Вопрос вызывает вторая строка, в которой оптимизатор насчитал 373049, а вручную получилось 504383.
Это временный баг, уже исправлен и будет доступен в официальном билде на этой неделе. Пока вышла только бета версия на нашем демо-сервере.
Увеличить объем памяти, перейти на 64 бита, уменьшить объем баров на чарте или переписать код на более экономный вид.
Если программа говорит что не хватает памяти, значит так оно и есть.
Ну как так, Renat?! При 1 Гб памяти not available порядка 100 Мб. Добавил 3 Гб (но так как XP x32 видит максимум 3 Гб, то будем считать, что только 2 добавил) - результат не изменился. Файл подкачки увеличил с 1.5 Гб до 10 Гб (гулять так гулять) - опять впустую, ошибка всё та же. Сколько ещё румяных гусарских Гб нужно вляпать, чтобы заделать маленькую дыру в 100 Мб? Должно же у этого обстоятельства быть разумное логическое объяснение. В коммерческие тайны кода MT5 я не лезу, мне это и не нужно, но признание вами факта внесения каких-то изменений в один из билдов, съедающих теперь память, было бы вполне честным шагом.
За руководство к действию выражаю искреннюю благодарность. Всё это, конечно, хорошо, Renat. Но уж больно очевидно и тривиально. Мне только и остаётся, что заниматься односторонней оптимизацией того, что беззаботно работало ещё каких-то полгода тому назад. Но рекомендаций в одну сторону всё же недостаточно. Разве я похож на новоявленного программиста, вопиющего оттого, что никак не получается создать мой первый "Hello, world!"? Вовсе нет. Испорчено не мной то, что когда-то работало и не нуждалось в исправлении.
А вот где, спрашивается, уведомления о том, что новый билд стал кушать больше? Я, как чесный индеец, при каждом обновлении терминала иду на форум и тщательно изучаю каждый пункт нововведений и исправлений. Но вот что-то не припомню, чтобы там был хоть какой-то намёк на "а не пора ли обзавестись новыми вычислительными мощностями, приятель?.. а желательно сразу сервером!". Ну поймите же: не у всех есть такая возможность. Я и так встал на уши и разжился четырьмя одинаковыми (как рекомендуется в мануалах к матплатам) устаревшими и недешёвыми модулями по Гигабайту каждый, причём достиг архитектурного предела, более добавлять некуда и нечего. А ещё через полгода ждать очередной сюрприз от MQ?
Нам, MQL-программистам, несопоставимо сложнее подстраиваться под ваши новые билды MT5: вы-то знаете, что модифицируете, удаляете и добавляете, а мы этого знать не знаем (не считая явных нововведений команд, функций, библиотек и т. п., которые мы обязаны изучить, чтобы идти в ногу с терминалом и языком). Выходит, что ваш инструмент - логика, а нам остаётся интуитивный поиск, адаптация наугад и выгребание протухшего кода. Как-то это несправедливо, что ли.
В общем, на x64 я обязательно скоро протестирую и отпишусь, но что-то мне подсказывает...
Ну как так, Renat?! При 1 Гб памяти not available порядка 100 Мб. Добавил 3 Гб
Став на тропу программиста, нужно понимать, что именно Вы начинаете потреблять ресурсы своими запросами. Вызов дорогих функций ни в коем случае не означает, что можно отключиться от вопроса "а как же в реальности происходит работа с ресурсами".
Лучше всего опубликовать тут в форуме полный код и сразу же обнаружится проблемное место. Если нельзя тут, то можно в сервисдеске (код после проверок будет удален).
ps: у нас не возникает никогда вопросов, когда операционка выдает, что недостаточно памяти и мы никогда не виним Майкрософт в этом.
после тихого обновления к последнему билду, удалённые агенты стали отваливаться: