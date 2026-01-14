Ошибки, баги, вопросы - страница 903
Реально ли раздобыть предыдущие x32-билды MT5? Очень нужно вернуться в лето. Один из недавних моих постов в этой ветке с жалобами на "MemoryException 180772428 bytes not available" в закладке Журнал и "out of memory" в закладке Эксперты так и не устранились после установки чистой ОС и нового MT5 (что удалось осуществить лишь на днях), из чего делаю вывод, что проблема была не в замусоренной и ущербной старой операционке и не в моём программном коде (который последний раз модифицировался мною ещё в далёком апреле), а очередном билде MT5 где-то во второй половине лета. А далее - пошло-поехало... До того билда никаких ошибок не возникало.
Сразу не спохватился, ибо, во-первых, грешил на свои локальные проблемы, а во-вторых, катастрофически не хватало времени сделать это оперативно. Спихивать разработчикам свой код для анализа - не верю, что захотят перекладывания с больной головы на здоровую (к тому же у разработчиков своих забот хватает), но даже если согласятся, то мне нужно будет заморочиться с упрощением кода - а это сейчас для меня едва ли не сложнее, чем его разрабатывать.
Дополнительно отмечу, что DDR-ка прогонялась тестовыми программами и ошибок выявлено не было; кроме того, на смену одному фирменному 1 Гб модулю пришли 4 новых 1 Гб планки другого именитого вендора, с ними тоже всё в порядке, но ошибка бесцеремонно лезет и лезет. Система не разогнана. Даже если мой код написан неоптимально, это сейчас не главное, ведь раньше он в любом случае работал без ошибок.
Один из недавних моих постов в этой ветке с жалобами на "MemoryException 180772428 bytes not available"....
На х64 (х32 уже не использую) это говорит о том, что памяти маловато и нужно увеличить размер файла-подкачки (со всеми вытекающими - торможение при оптимизации на большие периоды и т. п.)
Непременно попробую, но мне всё же принципиально интересно, какие такие гайки закрутили разработчики, что теперь стало по-другому. До этого же при том же размере файла подкачки и прочих равных всё проходило гладко.
Кстати, мне тоже со дня на день предстоить потестировать код на x64 8-ке, но подозреваю, что мои 4 Гб для неё окажутся чем-то вроде 2 Гб, что, опять же, мало. А физически все слоты DIMM забиты, а также, согласно User Guide на матплату, достигнут технический суммарный максимум в 4 Гб (хотя это может быть лишь ограничение той эпохи, а не абсолютное).
билд 740, х86
Оптимизирую советник в режиме "Balance+min Drawdown" и такое ощущение что он пытается оптимизировать только просадку. В результате оптимизации получаю просадку в районе 1% и прибыль в размере 8% от первоначального депозита за год. Неделей ранее совсем другие результаты были.
Отсекли из расчётов результаты с отрицательным балансом.
Давайте лучше в сервисдеске пообщаемся - может быть мы что-то неправильно исправили. Только, пожалуйста, представьте максимально подробные выкладки (чтобы побыстрее разобраться)
Открыл заявку #617331
Вы там не предоставили никаких данных.
Повторю свой вопрос еще раз - похоже в оптимизаторе неправильно считается Custom Max результат.
Эксперт в OnTester() возвращает Profit * Trades * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * RecoveryFactor.
Вот результаты оптимизации:
Ожидалось, что при бОльшей прибыли, количестве трейдов и факторе восстановления, а также с меньшей просадкой - результат будет больше. Что не случается.