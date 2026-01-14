Ошибки, баги, вопросы - страница 912
У меня тоже самое.
Может это лично у меня из-за медленного беспроводного интернета?
Тестирую советник. На графике видно две точки с балансом больше 20 000, а в списке "результаты оптимизации" - только одна такая строка!! Картинки ниже.
Означает ли это что возможны еще потери в таблице?
Второй результат, скорее всего, взят из кеша уже посчитанных вариантов. Генетическая оптимизация предполагает, что варианты скрещивания в результате могут давать один и тот же набор параметров. В таком случае повторно реальный расчёт не производится, так как однажды такой набор параметров уже был посчитан. Результат попадает на график, но не попадает в таблицу.
Вопрос. 3 часа назад моя заявка на получение статуса Продавца была одобрена. В статье Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет дошёл до раздела "2.1. Общая информация" и застопорился, т.к. в своём профиле продавца не могу найти кнопку "Создать новый продукт". Подскажите где она?
Перейдите в раздел Маркет и там будет ссылка Добавить продукт.
tol64, благодарю за подсказку.
Модератору/администратору. Думаю хорошо было в упомянутой мной ранее статье в пкт 2.1 дописать, что надо ткнуть в "Маркет". Типа такого: "После перехода в раздел "Маркет" надо нажать на кнопку "Создать новый продукт" и в черновике..." и т.д.
Не пойму, почему при тестировании индикатора функция ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) возвращает ноль, тогда как видимых баров не меньше 30
(проверено функцией ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)
На обычных графиках - все нормально, одно от другого отличается на 1, а при тестировании такая вот ерунда...
Как это побороть?
ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) возвращает 30, а ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) - возвращает ноль. вот и весь код.
Тестирование в визуальном режиме.
Вопрос разработчикам: зачем нужно было создавать отдельное окно для визуального тестирования? В МТ4 было всё проще и лучше. Проблема у меня в том что я добавил в мой советник ObjectCreate что бы выделить ключевые бары. Но эти объекты рисуются только в окне визуального тестирования. К сожаленю, в этом окне невозможно прыгать к какой-нибудь сделке из таблицы сделок. Такое только возможно делать в "главном" окне МТ5. Но в этом окне объекты не рисуются. График визуального тестирования также не имеет таких же инструментов графики как и главный график в МТ5 (возможность изменять курсор на crosshair, возножность рисовать линии и т.п.) Зачем нужно было дублировать график бактеста и создавать два инвалидных графика в разных окнах?
Конкретно, надо иметь доступ к буферу MA на индикаторе Standart Deviation