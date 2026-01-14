Ошибки, баги, вопросы - страница 912

avoitenko:

У меня тоже самое.

Может это лично у меня  из-за медленного беспроводного интернета?

У меня скорость более 4 мегабайт и все равно,
 
Сегодня часто пользовался поиском, сбоя ни разу не было. Но иногда (очень редко) бывает такое.
 
dimonsky:

Тестирую советник. На графике видно две точки с балансом больше 20 000, а в списке "результаты оптимизации" - только одна такая строка!! Картинки ниже.

Означает ли это что возможны еще потери в таблице?

 

 

Второй результат, скорее всего, взят из кеша уже посчитанных вариантов. Генетическая оптимизация предполагает, что варианты скрещивания в результате могут давать один и тот же набор параметров. В таком случае повторно реальный расчёт не производится, так как однажды такой набор параметров уже был посчитан. Результат попадает на график, но не попадает в таблицу.

 
Вопрос.  3 часа назад моя заявка на получение статуса Продавца была одобрена. В статье Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет дошёл до раздела "2.1. Общая информация" и застопорился, т.к. в своём профиле продавца не могу найти кнопку "Создать новый продукт". Подскажите где она?
 
Перейдите в раздел Маркет и там будет ссылка Добавить продукт.

 

 
tol64:

Перейдите в раздел Маркет и там будет ссылка Добавить продукт.

 

tol64, благодарю за подсказку.

Модератору/администратору. Думаю хорошо было в упомянутой мной ранее статье в пкт 2.1 дописать, что надо ткнуть в "Маркет". Типа такого: "После перехода в раздел "Маркет" надо нажать на кнопку "Создать новый продукт" и в черновике..." и т.д.

 
Такая кнопка бы ещё не помешала в разделе Продавец в профиле.
 
dimonsky:

Не пойму, почему при тестировании индикатора функция ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) возвращает ноль, тогда как видимых баров не меньше 30

(проверено функцией ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)

На обычных графиках - все нормально, одно от другого отличается на 1, а при тестировании такая вот ерунда...

 

Как это побороть?  

ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) возвращает 30, а  ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) - возвращает ноль. вот и весь код.

Тестирование в визуальном режиме. 

 

Вопрос разработчикам: зачем нужно было создавать отдельное окно для визуального тестирования? В МТ4 было всё проще и лучше. Проблема у меня в том что я добавил в мой советник ObjectCreate что бы выделить ключевые бары. Но эти объекты рисуются только в окне визуального тестирования. К сожаленю, в этом окне невозможно прыгать к какой-нибудь сделке из таблицы сделок. Такое только возможно делать в "главном" окне МТ5. Но в этом окне объекты не рисуются. График визуального тестирования также не имеет таких же инструментов графики как и главный график в МТ5 (возможность изменять курсор на  crosshair, возножность рисовать линии и т.п.) Зачем нужно было дублировать график бактеста и создавать два инвалидных графика в разных окнах?

 
Скажите пожалуйста, как реализовать доступ к буферу одного индикатора, запущеного на драфике другого индикатора
Конкретно, надо иметь доступ к буферу MA на индикаторе Standart Deviation
