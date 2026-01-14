Ошибки, баги, вопросы - страница 913

lazarev-d-m:
Скажите пожалуйста, как реализовать доступ к буферу одного индикатора, запущеного на драфике другого индикатора
Конкретно, надо иметь доступ к буферу MA на индикаторе Standart Deviation

В индикаторе StdDev, буфер с индексом 1 содержит данные MA.

Вам остаётся создать хэндл индикатора и скопировать данные этого буфера.

 
avoitenko:

Так можно?

string Currency="EURUSD";
int handle;
//---
void OnInit()
{
   handle=iStdDev(Currency,0,ma_period,ma_shift,MODE_SMA,1);
}
 
avoitenko:

не совсем это, мне нужны усредненные значения  StdDev, а не усредненные значения текущей цены
1

2 

вот что я имею в виду, не могу получить доступ к этой машке, точнее - не понимаю как 

 
lazarev-d-m:

не совсем это, мне нужны усредненные значения  StdDev, а не усредненные значения текущей цены

Тогда вам нужно использовать алгоритмы из MovingAverages и пример в статье.
 
Вопрос по функции Sleep() в советнике. Есть событие OnTick, в этом событии вызывается функция в которой есть функция Sleep(). Вопрос: Прерывает ли Sleep() ход работы кода содержащегося в событии OnTick с приходом нового тика? 
lordlev:
Вопрос по функции Sleep() в советнике. Есть событие OnTick, в этом событии вызывается функция в которой есть функция Sleep(). Вопрос: Прерывает ли Sleep() ход работы кода содержащегося в событии OnTick с приходом нового тика? 
если не ошибаюсь то да, советник не реагирует ни на что пока не закончится период sleep, это своего рода onTimer
 
gpwr:

Вопрос разработчикам: зачем нужно было создавать отдельное окно для визуального тестирования? В МТ4 было всё проще и лучше. Проблема у меня в том что я добавил в мой советник ObjectCreate что бы выделить ключевые бары. Но эти объекты рисуются только в окне визуального тестирования. К сожаленю, в этом окне невозможно прыгать к какой-нибудь сделке из таблицы сделок. Такое только возможно делать в "главном" окне МТ5. Но в этом окне объекты не рисуются. График визуального тестирования также не имеет таких же инструментов графики как и главный график в МТ5 (возможность изменять курсор на  crosshair, возножность рисовать линии и т.п.) Зачем нужно было дублировать график бактеста и создавать два инвалидных графика в разных окнах?

Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет.
 
lazarev-d-m:
если не ошибаюсь то да, советник не реагирует ни на что пока не закончится период sleep, это своего рода onTimer

Не совсем так.

Не прерывает, а задерживает работу советника.

Советник при этом реагирует на команду выгрузки - советник может быть выгружен с графика в процессе ожидания окончания работы Sleep.

 
Renat:
Самостоятельно она не включается.

Нужно или конфиг файл менять или вручную из контекстного меню включать.
Ренат, посмотрите заявку #621888.
 

Еще одна статья где некоторые изображения удалены.

Вроде у вас на сервере они, почему так и возможно ли их восстановить ? 

