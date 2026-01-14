Ошибки, баги, вопросы - страница 913
Скажите пожалуйста, как реализовать доступ к буферу одного индикатора, запущеного на драфике другого индикатора
Конкретно, надо иметь доступ к буферу MA на индикаторе Standart Deviation
В индикаторе StdDev, буфер с индексом 1 содержит данные MA.
Вам остаётся создать хэндл индикатора и скопировать данные этого буфера.
Так можно?
не совсем это, мне нужны усредненные значения StdDev, а не усредненные значения текущей цены
вот что я имею в виду, не могу получить доступ к этой машке, точнее - не понимаю как
Вопрос по функции Sleep() в советнике. Есть событие OnTick, в этом событии вызывается функция в которой есть функция Sleep(). Вопрос: Прерывает ли Sleep() ход работы кода содержащегося в событии OnTick с приходом нового тика?
Вопрос разработчикам: зачем нужно было создавать отдельное окно для визуального тестирования? В МТ4 было всё проще и лучше. Проблема у меня в том что я добавил в мой советник ObjectCreate что бы выделить ключевые бары. Но эти объекты рисуются только в окне визуального тестирования. К сожаленю, в этом окне невозможно прыгать к какой-нибудь сделке из таблицы сделок. Такое только возможно делать в "главном" окне МТ5. Но в этом окне объекты не рисуются. График визуального тестирования также не имеет таких же инструментов графики как и главный график в МТ5 (возможность изменять курсор на crosshair, возножность рисовать линии и т.п.) Зачем нужно было дублировать график бактеста и создавать два инвалидных графика в разных окнах?
если не ошибаюсь то да, советник не реагирует ни на что пока не закончится период sleep, это своего рода onTimer
Не совсем так.
Не прерывает, а задерживает работу советника.
Советник при этом реагирует на команду выгрузки - советник может быть выгружен с графика в процессе ожидания окончания работы Sleep.
Самостоятельно она не включается.
Нужно или конфиг файл менять или вручную из контекстного меню включать.
Еще одна статья где некоторые изображения удалены.
Вроде у вас на сервере они, почему так и возможно ли их восстановить ?