Ошибки, баги, вопросы - страница 914

Zeleniy:

Еще одна статья где некоторые изображения удалены.

Вроде у вас на сервере они, почему так и возможно ли их восстановить ? 

Напишите в Сервисдеск, так ничего не понятно. Нужны конкретные данные.
Почему в советнике указав например      #property link      "http://www.mysite.com"

при запуске советника в окне пи нажатии на ссылку он переходит на адрес  "http://www.mysite.com/?source=terminal5"   ?

ссылка 

stringo:
Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет.

 

Спасибо за ответ. Подожду. Объедините пожалуйста график визуализации и график бактеста в один, без второго окна. Всё в одном шелле. Намного удобнее работать с одним окном и графиком. А то прыгаю туда сюда. 

 
gpwr:

Спасибо за ответ. Подожду. Объедините пожалуйста график визуализации и график бактеста в один, без второго окна. Всё в одном шелле. Намного удобнее работать с одним окном и графиком. А то прыгаю туда сюда. 

К сожалению, такое объединение невозможно. Мы специально чисто физически отделили тестер от терминала. Имейте в виду, что очень большое количество трейдеров вообще не пользуются тестером, а "лишний" функционал - это неоправданно занятые вычислительные ресурсы. Кроме того, отдельный тестер позволил нам организовать распределённые вычисления на уровне локалной сети, глобальной сети и нашего собственного клауда.

Лучше мы визуализатор приведём к такой кондиции, чтобы вы не "прыгали туда-сюда"

 
papaklass:
 Неужто сделаете визуализатор многодокументным приложением?

Нет.

Речь о том, что будут работать объекты в тестере. Но без возможности редактирования на графике.

Не забывайте, что задача визуализатора - это работать плеером сделок тестера, а не быть заменой терминалу. Анализировать результаты тестов нужно в терминале, где легко отображаются все совершенные сделки.

 
Renat:

Нет.

Речь о том, что будут работать объекты в тестере. Но без возможности редактирования на графике.

Не забывайте, что задача визуализатора - это работать плеером сделок тестера, а не быть заменой терминалу. Анализировать результаты тестов нужно в терминале, где легко отображаются все совершенные сделки.

по сути получается как и было  - проекция происходящего в памяти. без обратного действия.

тогда уточните и такое - будут ли работать функции получения свойств чарта ChartGetXXX в тестере?

сейчас всё возвращает невалидные данные.

 
sergeev:

по сути получается как и было  - проекция происходящего в памяти. без обратного действия.

тогда уточните и такое - будут ли работать функции получения свойств чарта ChartGetXXX в тестере?

сейчас всё возвращает невалидные данные.

Да, будут.
 
Renat:
Да, будут.

тогда все в порядке. от валидных данных чарта до обратной связи с проекцией - вопрос времени.

 

На сервере MetaQuotes по серебру стоимость тика неправильная

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.01000

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.01000

Для примера на сервере ДЦ1 MT5

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.05000
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001

или ДЦ2 на MT4

MODE_TICKSIZE = 0.01000000
MODE_TICKVALUE = 50.00000000

Сервер MetaQuotes эталонный сервер по качеству истории, но почему настройки некоторых символов хромают? При выставлении продуктов в маркете нужно выкладывать результаты тестирования эксперта на демо сервере MetaQuotes.

Данная проблема не имеет решения уже месяц после ее озвучивания https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979

 

После автоустановки билда 742, при попытке запустить оптимизацию с большим количеством входных параметров, терминал закрывается. Никаких системных сообщений в журнал не выдает. Если количество входных параметров уменьшить, то оптимизация запускается без проблем, но она бесполезна в таком урезанном виде для советника.

В предыдущем билде терминала оптимизация запускалась нормально при том же самом большом количестве входных параметров, т.е. с прежними настройками оптимизации, которые хранятся в файлах.

OS Windows XP SP3.

