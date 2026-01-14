Ошибки, баги, вопросы - страница 914
Еще одна статья где некоторые изображения удалены.
Вроде у вас на сервере они, почему так и возможно ли их восстановить ?
Почему в советнике указав например #property link "http://www.mysite.com"
при запуске советника в окне пи нажатии на ссылку он переходит на адрес "http://www.mysite.com/?source=terminal5" ?
stringo:
Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет.
Спасибо за ответ. Подожду. Объедините пожалуйста график визуализации и график бактеста в один, без второго окна. Всё в одном шелле. Намного удобнее работать с одним окном и графиком. А то прыгаю туда сюда.
К сожалению, такое объединение невозможно. Мы специально чисто физически отделили тестер от терминала. Имейте в виду, что очень большое количество трейдеров вообще не пользуются тестером, а "лишний" функционал - это неоправданно занятые вычислительные ресурсы. Кроме того, отдельный тестер позволил нам организовать распределённые вычисления на уровне локалной сети, глобальной сети и нашего собственного клауда.
Лучше мы визуализатор приведём к такой кондиции, чтобы вы не "прыгали туда-сюда"
Неужто сделаете визуализатор многодокументным приложением?
Нет.
Речь о том, что будут работать объекты в тестере. Но без возможности редактирования на графике.
Не забывайте, что задача визуализатора - это работать плеером сделок тестера, а не быть заменой терминалу. Анализировать результаты тестов нужно в терминале, где легко отображаются все совершенные сделки.
по сути получается как и было - проекция происходящего в памяти. без обратного действия.
тогда уточните и такое - будут ли работать функции получения свойств чарта ChartGetXXX в тестере?
сейчас всё возвращает невалидные данные.
Да, будут.
тогда все в порядке. от валидных данных чарта до обратной связи с проекцией - вопрос времени.
На сервере MetaQuotes по серебру стоимость тика неправильная
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.01000SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.01000
Для примера на сервере ДЦ1 MT5
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.05000
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001
или ДЦ2 на MT4
MODE_TICKSIZE = 0.01000000
MODE_TICKVALUE = 50.00000000
Сервер MetaQuotes эталонный сервер по качеству истории, но почему настройки некоторых символов хромают? При выставлении продуктов в маркете нужно выкладывать результаты тестирования эксперта на демо сервере MetaQuotes.
Данная проблема не имеет решения уже месяц после ее озвучивания https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979
После автоустановки билда 742, при попытке запустить оптимизацию с большим количеством входных параметров, терминал закрывается. Никаких системных сообщений в журнал не выдает. Если количество входных параметров уменьшить, то оптимизация запускается без проблем, но она бесполезна в таком урезанном виде для советника.
В предыдущем билде терминала оптимизация запускалась нормально при том же самом большом количестве входных параметров, т.е. с прежними настройками оптимизации, которые хранятся в файлах.
OS Windows XP SP3.