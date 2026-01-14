Ошибки, баги, вопросы - страница 901
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 genetic pass (6, 464) tested with error "critical runtime error in global initialization function (error 520, module 0, file 32767, line 0, col 0)" in 15 ms (PR 146)
Пока нигде. В следующем билде будет выдаваться текстовая расшифровка.
520 ошибка означает, что эксперт не смог загрузиться на выполнение
Меня давненько тут не появлялось... может, что-то с тех пор изменилось, а я в танке?
На чистую Windows XP SP3 x86 установил 730 билд MT5, завёл новый демо-счёт и на всякий случай - один реальный. Сижу жду, когда закачается история. Не закачивается. Перезапустил терминал - закачка не хочет. ЧЯДНТ?
Где (у кого) открыты счета?
Да я всё по дефолту делал, открыл новый счёт через меню MT5, потом второй. Какое-то странное название сервера было, не помню сейчас, в данный момент отвечаю из-под старой XP. По-моему, в обоих случаях название сервера было одним и тем же. Могу посмотреть не ранее завтра, если это так важно.
Вопрос был к тому, что есть ли на том сервере достаточное (нужное Вам) количество данных по запрашиваемому символу? Вы привели скриншот NZDUSD. Видно, что открыт месячный и минутный графики. Сколько сейчас есть месячных данных? Сколько в настройках терминала на вкладке Графики установлено баров в опции Макс.баров в окне?
Это первое на что следует обращать внимание. И задавая вопрос предоставлять всю эту информацию. Попробуйте подключиться к серверу MQ и открыть окно с месячными данными того же NZDUSD.
В MQL4 есть такая функция - Эмуляция Индикаторных Буферов.
Она позволяет чередуя функции ArraySetAsSeries() и ArrayResize() легко двигать элементы внутри массива и добавляя при этом пустые ячейки в самое его начало.
К сожалению, в MQL5 последний год такая возможность отсутствует, так как перечисленные функции в платформе MetaTrader 5 именно год назад перестали корректно работать.
Заявка 2012.07.04 19:48, #418282
Во-первых, удивляет то, что с официального сайта MT5 распространяется заведомо неюзабельная версия. Вот придёт новичок, скачает, установит - и что дальше? Ещё одна бессмысленная и беспощадная страница с расспросами в этой ветке форума... а может и больше.
Во-вторых, - да, я не стал пояснять буквально очевидное: раньше октября этого года не качает ни на одном ТФ, на скриншоте это прекрасно видно. Есть на сервере история глубже или нет - не знаю, но не качает и всё тут. И что это за малополезный сервер такой, где истории даже меньше, чем на сервере самого запущенного, Богом забытого ДЦ с MT4?!
В-третьих, где эти Access Points?! На скриншоте их нет и в помине. Стоило мне отойти на пару месяцев, как уже бардак... или у меня руки настолько искривились, что...
В-четвёртых, максимальное количество баров я, конечно же, сразу выставил в Unlimited.
Сейчас со старой ОС залез в терминал, обновился до 740-го билда, пошёл в логины - там представлены эти сервера: MetaQuotes-Demo и MIGBank-Demo - попробую вбить их там, если получится. Но на старой системе истории по самый 1994 год.
На MetaQuotes-Demo по NZDUSD как раз с 1994 начинается. А на MIGBank-Demo может быть как раз столько, сколько Вы и увидели на графике.