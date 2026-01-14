Ошибки, баги, вопросы - страница 841
Доброго дня. Подскажите, написал простенький индикатор.. и при наступлении новго бара, выскакивает вот такое поведение линии индикатора. В чем может быть проблема?
Кажется, что во время апдейта новой версии терминала, происходит ПОЛНОЕ копирование папки Program Files\Meta Trader 5\MQL5 в папку C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\00C5B588590D4A2C89EFC1E0C5301ECA\MQL5 (речь о Win7, хотя в других ОС видимо тоже самое + может и другие папки тоже). Иначе не могу объяснить, куда делись пару часов работы, сделаной несколько дней назад и плоды которой успешно тестировал.
Дело в том, имею привычку оформалять классы через .mqh-файл, а потом подключать. По незнанию, закинул свой mqh и mq5 в Program Files\Meta Trader 5\MQL5, увидел, что не появились в навигаторе и перекинул в рабочую папку (C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\00C5B588590D4A2C89EFC1E0C5301ECA\MQL5). Всё было хорошо, пока не обновился терминал - запустил советник тестироваться дальше, а потом захотелось что-то ещё подправить, и увидел старый код, копию того, что лежит в Program Files\Meta Trader 5\MQL5. Оптимизировалась правильная версия, ибо mq5 не изменился и терминал не догадался, что изменения произошли в mqh. Перекомпиляция привела к возврату к старой версии.
В итоге - очень зол, опять придётся потратить час-другой на то, что уже делал.
В этой ситуации вижу выходы -
1) копировать папку не целиком, а лишь по списку файлов входящих в стандартную поставку;
2) как-то предупреждать пользователя, что будет перезапись (хотя, при изменении многих файлов стандартной библиотеки - будет муторно);
3) каким-то образом определять (подсчитать crc, например), что папка mql5 в Program Files изменилась и перед установкой новой версии выдать предупреждение, чтобы можно было сохранить свои данные;
4) сделать копию старого MQL5 в Terminal\00C5B588590D4A2C89EFC1E0C5301ECA\ (прибавить, например, версию MQL5.384) - проще всего.
Проблема редкая, но блин, западлистая.
Фактор восстановления (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой )
STAT_RECOVERY_FACTOR
Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
double
Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам ,а не по балансу.
В справке ошибка получается?
Ну правильно, вам последние 50000 и показали. В сутках 1440 баров
Вопрос не в том.. Да и не вопрос это, а горестный вздох..
Если я выбираю для теста только июнь месяц (30 дн Х 1440 < 50 000), что я должен увидеть на графике по уму? август???
Кстати, таймпикеры в тестере имеют неприятное свойство - самозакрываться через секунду - другую..
не фатально - всё равно ручками быстрее дату можно выбрать, но..
Никак непойму почему вызывается OnTick хотя цена неизменяется?????
2012.09.10 11:52:11 Sample_Tick (EURUSD,M5) 493 1.2787 1.2789 1.2788 300000
2012.09.10 11:52:10 Sample_Tick (EURUSD,M5) 492 1.2787 1.2789 1.2788 300000
2012.09.10 11:52:09 Sample_Tick (EURUSD,M5) 491 1.2787 1.2789 1.2788 300000
2012.09.10 11:52:07 Sample_Tick (EURUSD,M5) 490 1.2787 1.2789 1.2788 300000
Если я выбираю для теста только июнь месяц (30 дн Х 1440 < 50 000), что я должен увидеть на графике по уму? август???
Volume - может меняться, да и еще чтонибудь есть)
так видно же что объем не меняется!!!
Что-то не пойму как это работает иль не работает)
Print("<><><><><",request_action.magic);//Print((ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000);
if(magic_num!=(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000){Print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<",(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000," magic_num=",magic_num);return;}
KG 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:23:25 <><><><><73200011000
RR 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:23:25 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<732 magic_num=732 <-поидее числа равны и условие не должно срабатывать
Разкомментировал Print
Print("<><><><><",request_action.magic);Print((ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000);
if(magic_num!=(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000){Print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<",(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000," magic_num=",magic_num);return;}
MH 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:28:11 <><><><><73200011000
PE 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:28:11 92233720368 <- и это число хз откуда взялось, видимо при первом подсчете "(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000" этого, что-то странное считается
<-условие не выполнилось, принт не напечатался, значит числа были равны.
Где-то до часа ночи, с этим проблем вообще не было.
P.S. попробовал на ноуте, там еще 687 билд стоит, те-же пироги.