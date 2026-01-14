Ошибки, баги, вопросы - страница 837
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При тестировании "по ценам открытия" тестовые бары формируются целиком. Тут нет оглядки на то, какой бар начал формироваться раньше (в отличие от ежетикового тестирования)
Очевидно, что у баров разных инструментов _есть_ очередность.
Конечно есть. Но она заранее не определена
Как такое может быть:
Прошу помощи, туплю, не смог найти нигде инфу.
Как из советника узнать средневзвешенную по объему цену открытия позиции после нескольких торговых операций? PriceOpen() из CPositionInfo показывает ЦО первой сделки, а нужна текущая, полученная после нескольких сделок.
тестер..
Выбираю период 1 мая 12 - 1 июня12 = получаю график с 23 июля по сегодня.. евробак, М1, 50 000 баров на чарт..
Как такое может быть:
тестер..
Выбираю период 1 мая 12 - 1 июня12 = получаю график с 23 июля по сегодня.. евробак, М1, 50 000 баров на чарт..
Доброго утра! Не компилируется вот эта строка- это функция, написаная под имитацию функции четверки. Я ее обьявляю, компилятор не принимает не с пирименной, не без нее. По сути, переменная и не играет роли в ращетах. Извиняюсю, папа просит томат помогать, я пока не у монитора.