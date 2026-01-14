Ошибки, баги, вопросы - страница 837

stringo:
При тестировании "по ценам открытия" тестовые бары формируются целиком. Тут нет оглядки на то, какой бар начал формироваться раньше (в отличие от ежетикового тестирования)
Если б это было так, то не возникало бы проблем с разницей в прогонах на "своем" и "чужом" инструменте. Очевидно, что у баров разных инструментов _есть_ очередность.
 
marketeer:
Очевидно, что у баров разных инструментов _есть_ очередность.
Конечно есть. Но она заранее не определена
 
stringo:
Конечно есть. Но она заранее не определена
Тогда в какой момент она становится определена? И почему она не может быть определена заранее?
 

Как такое может быть:

 

Агенты авторизованы и работают, а сверху надпись, что авторизация не удалась?
 

Прошу помощи, туплю, не смог найти нигде инфу.

Как из советника узнать средневзвешенную по объему цену открытия позиции после нескольких торговых операций? PriceOpen() из CPositionInfo показывает ЦО первой сделки, а нужна текущая, полученная после нескольких сделок.

Что-то облако для меня сегодня практически не работает. Пишет processing, тысячи задач туда уходят, а в готовности единицы, прогресс стоит на месте практически. :-(
тестер..

Выбираю период 1 мая 12 - 1 июня12 = получаю график с 23 июля по сегодня.. евробак, М1, 50 000 баров на чарт..

 
Ситуация известна. Разберемся. Оптимизация ведь у вас не остановилась?
 
Ну правильно, вам последние 50000 и показали. В сутках 1440 баров
 

Доброго утра! Не компилируется вот эта строка- это функция, написаная под имитацию функции четверки. Я ее обьявляю, компилятор не принимает не с пирименной, не без нее. По сути, переменная и не играет роли в ращетах. Извиняюсю, папа просит томат помогать, я пока не у монитора.


