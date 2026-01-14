Ошибки, баги, вопросы - страница 834
Очень даже появляются. Если введено имя переменной некоторого класса и поставлена точка (оператор разыменования), показывается список с доступными свойствами этого объекта. Если есть ошибки в коде, может не показаться. Также если контекст ввода предполагает выражение конкретного типа, например, целое, то в списке будут показаны только целочисленные свойства. При нахождении в методе класса свойства класса также выводятся в списке имен по началу ввода.
int Var=5;//Я говорю о подсказке, которая находится в комментариях, при выборе варианта из "списка имен"!
но только в случае, если Var объявлена в классе
Если глобально, то выводится....
как мне написать советник без хендлов для индюков типа
int MACD;
//+-----------------------------------+
void OnInit()
{
MACD=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Sign,PRICE_CLOSE);
}
//+-----------------------------------+
void OnTick()
{
static bool UpSignal,DnSignal;
if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);
}
//+-----------------------------------+
bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)
{
if(Bars(_Symbol,0)<100) return(false);
static int Recount;
if(IsNewBar() || Recount)
{
double Ind[2],Sig[3];
DnSignal=false;
UpSignal=false;
Recount=false;
if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;
if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;
if(Recount==true) return(false);
if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;
if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;
if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;
if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;
return(true);
}
return(false);
}
Как добавить ветку в игнор?
Есть ветка Чистая математика, физика и т.п.: задачки для тренировки мозгов, никак не связанные с торговлей
она очень часто отображается в непрочитанном- хотя сообщения ни кто не пишет, видимо один из умников вносит в свое сообщение незначительное изменение для того что бы ветка была в топе - надоел этот бред. Писали бы они там по теме, а то флуд развели школьники.
Очень просто - не читать её.
--
И ещё. Здесь не любят слабоумных пишущих слишком много. Даже если они пишут одни только вопросы. А если они ещё и пытаются указывать как жить администрации или модераторам, то они практически уже обречены на весьма быстрое вымирание.
Если короче - не советую становиться таким слабоумных. Советую быть скромнее, пока не наберёшься опыта и разумения.
Да. Не вздумай трактовать это примечание как угрозу, даже если будет ссоблазн - это ошибочная интерпретация. Это именно просто совет. Более-меннее дружественный.
int Var=5;//Я говорю о подсказке, которая находится в комментариях, при выборе варианта из "списка имен"!
но только в случае, если Var объявлена в классе
Если глобально, то выводится....
Почему может отличаться количество записей в результатах оптимизации, указанных в логе тестера и в функции OnTesterPass? Ситуация такая. Запускаю оптимизацию с форвард-периодом, в лог выводится, что сделано 4618 записей в бэк-периоде и 1154 записей в форвард-периоде, итого 5772. В функции OnTesterPass крутится счетчик:
while(FrameNext(pass, name, id, value, data)) { fpasscount++; }
после чего fpasscount выводится в лог терминала. Там значение 5742. Спрашивается, куда делось 30 записей? Есть уточнение - все пропавшие записи из форварда.
Не читать не получаеться - психология у меня такая, все такие пустые и бе смысленные посты как эти освещают у меня комнату, вот и приходится по неволи их читать дабы уменьшить свечение.
Вот бедолага. Ну обратись к психиатру, пожалуйся на светобоязнь.// Извини, больше от меня бесплатных советов не будет. Крутись сам, пора уже и взрослеть.
Если речь об input-переменных, то они не могут быть объявлены внутри класса. Вопрос не понятен. Что же касается input-ов, то вывод комментов в качестве подсказок в UI вроде работает, но сделан жутко неудобно, я предлагал сделать по-другому, но тут все сами с усами.
Та ёлы-палы!...
Скопируйте код в новый проект
1. в OnInit() поставьте курсор сразу после первого var и нажмите Ctrl+Space
2. повторите то же со вторым var
Чуете разницу?
Да, mql при возврате объекта из функции есть несоответствие C++. Исправление запланировано, поведение будет как в C++.