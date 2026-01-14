Ошибки, баги, вопросы - страница 834

marketeer:
Очень даже появляются. Если введено имя переменной некоторого класса и поставлена точка (оператор разыменования), показывается список с доступными свойствами этого объекта. Если есть ошибки в коде, может не показаться. Также если контекст ввода предполагает выражение конкретного типа, например, целое, то в списке будут показаны только целочисленные свойства. При нахождении в методе класса свойства класса также выводятся в списке имен по началу ввода.

int Var=5;//Я говорю о подсказке, которая находится в комментариях, при выборе варианта из "списка имен"!

но только в случае, если Var объявлена в классе

Если глобально, то выводится.... 

 

как мне написать советник без хендлов для индюков типа

int    MACD;

//+-----------------------------------+

void OnInit()

  {

   MACD=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Sign,PRICE_CLOSE);

  }

//+-----------------------------------+

void OnTick()

  {

   static bool UpSignal,DnSignal;

   if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);

  }

//+-----------------------------------+

bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)

  {

   if(Bars(_Symbol,0)<100) return(false);

   static int Recount;

   if(IsNewBar() || Recount)

     {

      double Ind[2],Sig[3];

      DnSignal=false;

      UpSignal=false;

      Recount=false;

      if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;

      if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;

      if(Recount==true) return(false);

      if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;

      if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;

      if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;

      if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;

      return(true);

     }

   return(false);

  } 

 

Как добавить ветку в игнор?

Есть ветка Чистая математика, физика и т.п.: задачки для тренировки мозгов, никак не связанные с торговлей

она очень часто отображается в непрочитанном- хотя сообщения ни кто не пишет, видимо один из умников вносит в свое сообщение незначительное изменение для того что бы ветка была в топе - надоел этот бред. Писали бы они там по теме, а то флуд развели школьники.

 
Очень просто - не читать её.

--

И ещё.  Здесь не любят слабоумных пишущих слишком много.  Даже если они пишут одни  только вопросы.  А если они ещё и пытаются указывать как жить администрации или модераторам, то они практически уже обречены на весьма быстрое вымирание.

Если короче - не советую становиться таким слабоумных.  Советую быть скромнее, пока не наберёшься опыта и разумения.

Да.  Не вздумай трактовать это примечание как угрозу, даже если будет ссоблазн - это ошибочная интерпретация.  Это именно просто совет.  Более-меннее дружественный.

 
Не читать не получаеться - психология у меня такая, все такие пустые и бе смысленные посты как эти освещают у меня комнату, вот и приходится по неволи их читать дабы уменьшить свечение.
 
pronych:

int Var=5;//Я говорю о подсказке, которая находится в комментариях, при выборе варианта из "списка имен"!

но только в случае, если Var объявлена в классе

Если глобально, то выводится.... 

Если речь об input-переменных, то они не могут быть объявлены внутри класса. Вопрос не понятен. Что же касается input-ов, то вывод комментов в качестве подсказок в UI вроде работает, но сделан жутко неудобно, я предлагал сделать по-другому, но тут все сами с усами.
 

Почему может отличаться количество записей в результатах оптимизации, указанных в логе тестера и в функции OnTesterPass? Ситуация такая. Запускаю оптимизацию с форвард-периодом, в лог выводится, что сделано 4618 записей в бэк-периоде и 1154 записей в форвард-периоде, итого 5772. В функции OnTesterPass крутится счетчик:

while(FrameNext(pass, name, id, value, data))
{
  fpasscount++;
}

 после чего fpasscount выводится в лог терминала. Там значение 5742. Спрашивается, куда делось 30 записей? Есть уточнение - все пропавшие записи из форварда.

 
Вот бедолага.  Ну обратись к психиатру, пожалуйся на светобоязнь.

// Извини, больше от меня бесплатных советов не будет.  Крутись сам, пора уже и взрослеть.
 
Та ёлы-палы!...

int varBase=5;//VarBase-переменная объявлена глобально
//| Class                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
class CName
  {
   public:
   int varClass;//VarClass-переменная объявлена в классе
  };
CName Name;

  int OnInit()
  {
//---
   var

   Name.var
//---
   return(0);
  }

Скопируйте код в новый проект

1. в OnInit() поставьте курсор сразу после первого var и нажмите Ctrl+Space

2. повторите то же со вторым var

 

Чуете разницу? 

 
mql5:
Да, mql при возврате объекта из функции есть несоответствие C++. Исправление запланировано, поведение будет как в C++.
Исправление выйдет в следующем обновлении.
