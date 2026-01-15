Ошибки, баги, вопросы - страница 2279
только хотел ответить, но ВЫ сами ответили на свой вопрос.
Спасибо за подтверждение)
Добрый день,
Не могли бы вы заставить эти вызовы функций работать в тесте стратегии, пожалуйста? Благодаря!
При этом отложенные - близко к пингу. В чем может быть причина такого перекоса на демо?
При обновлении продукта в маркете заполнила англ/руc странички с описанием того что изменилось и опубликовала новую версию, но в разделе моего продукта "что нового" ничего из моего описания не появилось.
Даже нет возможности редактировать это описание,так как на против последней версии вообще нет документа.
тоже самое. я думал это у меня глюкнуло
После выбора пункта меню "Запустить одиночное тестирование"
нет ничего, что говорило бы о том, что идет и сделан соответствующий одиночный прогон. Хорошо бы переключиться на вкладку "График" в случае удачного запуска одиночного прогона, или же на вкладку "Журнал" - при обломе.
Может показаться, что мелкая косметическая придирка.
Когда мне нужно заполнить часть большого массива одним значением Z я использую конструкцию:
Многие скажут - зачем так сложно, можно ведь проще:
Но по непонятной причине первый вариант с использованием промежуточного массива выполняется заметнее быстрее чем второй
Пару лет назад я уже писал по этому вопросу в СД. На что получил ответ, что мол спасибо, проблему нашли и исправили, в следующем билде будет нормально.
Но проблема остается.
Причем тот же самый тест в MT4:
Вы нарвались на особенность работы памяти в WindowsЭто инициирует реальное выделение физической памяти, чтобы этого не происходило при тесте.
Сразу после ArrayResize добавьте
Вот результаты с моего компьютера
Вы нарвались на особенность работы памяти в WindowsЭто инициирует реальное выделение физической памяти, чтобы этого не происходило при тесте.
Сразу после ArrayResize добавьте
Что тогда замеряет встроенный в ME профайлер на ArrayResize?
Что тогда замеряет встроенный в ME профайлер на ArrayResize?
Замеряет время работы функции ArrayResize.
Код теста TestArrayFill, построен так, что под массив выделяется "холодная" память, без шансов получить "горячую"
Чтобы было понятно, ArrayResize выделяет виртуальную память (или память процесса), но нет гарантии, что виртуальная память сразу же получит (или уже их имела) физические страницы.
ОС Windows, будет отдавать физическую память по мере необходимости, при первом обращении к странице виртуальной памяти.
Страница имеет размер 4КБ, т.е. для "разогрева" можно было не все элементы обнулить через ArrayFill (как я написал), а только каждый 4096 / sizeof(array element type), начиная с нулевого.
Т.к. в MQL4 гарантируется обнуление переменных, то ArrayResize в MT4, пробегается по массиву, обнуляя его, поэтому там, эффекта "холодной" памяти нет.
Тонкость, однако. Спасибо! В Документации, наверное, давно назрел спойлер "Тонкости".