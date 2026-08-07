Ошибки, баги, вопросы - страница 839
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Стопы сразу ставятся при Request Execution.
При Market в Exchange в последующей модификации.
Вот этот параметр и надо проверять.
Да и я так думал, но в roboforex не так вроде при Request Execution стопы сразу не ставятся
Проверю попозже.
Там есть пробный счет.Но сначала подожду господина Драги ))))
PriceCurrent() ?
Ну шо уже как маленький! Кури уже мануал..
Да уж (посыпаю голову пеплом)... Вместо использования прямой функции пытался работать с биб-теками. Спасибо.
Нууу... В библиотеке тож есть: https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen
;)
Нууу... В библиотеке тож есть: https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen
;)
А вот тут нет. Точно проверял, возвращается цена открытия ПЕРВОЙ ставки серии. Поэтому и задал вопрос.
Да не верю. А если правда - немедленно в сервисдеск, ибо это баг.
Позиция имеет средневзвешенную цену открытия. Её и должна возвращать данная функция.
Да не верю. А если правда - немедленно в сервисдеск, ибо это баг.
Позиция имеет средневзвешенную цену открытия. Её и должна возвращать данная функция.
Да, должна. А по факту не так.
Что ж, раз доктор сказал "в сервисдеск", значит, в сервисдеск...
Проверю попозже.
Там есть пробный счет.Но сначала подожду господина Драги ))))
В Roboforexe несколько типов счетов.
На INSTANT EXECUTION стопы ставятся сразу.
На MARKET EXECUTION при модификации.
Да, должна. А по факту не так.
Что ж, раз доктор сказал "в сервисдеск", значит, в сервисдеск...
Может быть PositionSelect непосредственно перед вызовом не сделали - вот старые данные и возвращает.