Ошибки, баги, вопросы - страница 839

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Karlson:

Стопы сразу ставятся при Request Execution.

При Market в Exchange в последующей модификации.

Вот этот параметр и надо проверять.

Да и я так думал, но в roboforex не так вроде при  Request Execution стопы сразу не ставятся
 
dentraf:
Да и я так думал, но в roboforex не так вроде при  Request Execution стопы сразу не ставятся

Проверю попозже.

Там есть пробный счет.Но сначала подожду господина Драги )))) 

 
kazakov.v:

PriceCurrent() ?

 

Нет, это текущая цена пары.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
MetaDriver:

Ну шо уже как маленький!  Кури уже мануал..

Да уж (посыпаю голову пеплом)... Вместо использования прямой функции пытался работать с биб-теками. Спасибо.
 
muallch:
Да уж (посыпаю голову пеплом)... Вместо использования прямой функции пытался работать с биб-теками. Спасибо.

Нууу... В библиотеке тож есть: https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get the property value "POSITION_PRICE_OPEN".                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double CPositionInfo::PriceOpen(void) const
  {
   return(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN));
  }

;)

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Торговые классы / CPositionInfo / PriceOpen
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Торговые классы / CPositionInfo / PriceOpen
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека / Торговые классы / CPositionInfo / PriceOpen - Документация по MQL5
 
MetaDriver:

Нууу... В библиотеке тож есть: https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen

;)

А вот тут нет. Точно проверял, возвращается цена открытия ПЕРВОЙ ставки серии. Поэтому и задал вопрос.
 
muallch:
А вот тут нет. Точно проверял, возвращается цена открытия ПЕРВОЙ ставки серии. Поэтому и задал вопрос.

Да не верю.  А если правда - немедленно в сервисдеск, ибо это баг.  

Позиция имеет средневзвешенную цену открытия.  Её и должна возвращать данная функция.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 
MetaDriver:

Да не верю.  А если правда - немедленно в сервисдеск, ибо это баг.  

Позиция имеет средневзвешенную цену открытия.  Её и должна возвращать данная функция.

Да, должна. А по факту не так.

Что ж, раз доктор сказал "в сервисдеск", значит, в сервисдеск...

 
Karlson:

Проверю попозже.

Там есть пробный счет.Но сначала подожду господина Драги )))) 

В Roboforexe несколько типов счетов.

На INSTANT EXECUTION стопы ставятся сразу.

На MARKET EXECUTION при модификации. 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 
muallch:

Да, должна. А по факту не так.

Что ж, раз доктор сказал "в сервисдеск", значит, в сервисдеск...

Может быть PositionSelect непосредственно перед вызовом не сделали - вот старые данные и возвращает.

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