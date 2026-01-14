Ошибки, баги, вопросы - страница 848

Новый комментарий
 
Ага!! Во-первых, перед завершающей скобкой нужно поставить return false;
 
Спасибо!! Щас возьму в скобочки.
 
А это была просто самая нижняя скобка, где он ругался. Ему бы по-русски выражаться-понятней бы было!
 
Dimka-novitsek:
Ему бы по-русски выражаться-понятней бы было!
С таким предложением надо обращаться в СервисДеск :) 
 
Спасибо!! Пока все. То-есть, там еще вагон ошибок, я пока сам.
 

Вот такая проблема обнаружилась:

 

Это происходит при компиляции советника. Причем, в одном терминале все ок, а на другом такой трабл присутствует. Хотя, если открыть этот файл отдельно, то он так же не будет компилироваться на первом терминале.

В чем причина? 

 
Heroix:

В чем причина? 

Нарушение константности, там жеж английским по белому написано. Не верю что во втором компилится.
 
Heroix:

Вот такая проблема обнаружилась:

 

Это происходит при компиляции советника. Причем, в одном терминале все ок, а на другом такой трабл присутствует. Хотя, если открыть этот файл отдельно, то он так же не будет компилироваться на первом терминале.

В чем причина? 

Причина в том, что Вы не обновили стандартную библиотеку штатным апгрейдом.  Поэтому на одном компьютере со штатным апгрейдом все работает, а на другом - нет.

Exe файлы вручную перенесли без каталога /MQL5?

 
Упс. Это стандартная библиотека оказывается... Гг ))
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
Renat:

Причина в том, что Вы не обновили стандартную библиотеку штатным апгрейдом.  Поэтому на одном компьютере со штатным апгрейдом все работает, а на другом - нет.

Exe файлы вручную перенесли без каталога /MQL5?


Это 2 терминала на 1 компьютере. На все предложения со стороны терминала обновиться - отвечаю "да".

Файл перенес на флеш с другого комьютера в виде .mql5, его открывал и компилировал разными эдиторами двух терминалов. 

В общем, как понял, нужно обновить МТ.. 

1...841842843844845846847848849850851852853854855...3695
Новый комментарий