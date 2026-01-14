Ошибки, баги, вопросы - страница 848
Ему бы по-русски выражаться-понятней бы было!
Вот такая проблема обнаружилась:
Это происходит при компиляции советника. Причем, в одном терминале все ок, а на другом такой трабл присутствует. Хотя, если открыть этот файл отдельно, то он так же не будет компилироваться на первом терминале.
В чем причина?
Причина в том, что Вы не обновили стандартную библиотеку штатным апгрейдом. Поэтому на одном компьютере со штатным апгрейдом все работает, а на другом - нет.
Exe файлы вручную перенесли без каталога /MQL5?
Это 2 терминала на 1 компьютере. На все предложения со стороны терминала обновиться - отвечаю "да".
Файл перенес на флеш с другого комьютера в виде .mql5, его открывал и компилировал разными эдиторами двух терминалов.
В общем, как понял, нужно обновить МТ..