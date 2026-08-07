Ошибки, баги, вопросы - страница 838

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Dimka-novitsek:

Доброго утра! Не компилируется вот эта строка- это функция, написаная под имитацию функции четверки. Я ее обьявляю, компилятор не принимает не с пирименной, не без нее. По сути, переменная и не играет роли в ращетах. Извиняюсю, папа просит томат помогать, я пока не у монитора.


Ну почитайте уж наконец документацию!
 
Dimka-novitsek:

Доброго утра! Не компилируется вот эта строка- это функция, написаная под имитацию функции четверки. Я ее обьявляю, компилятор не принимает не с пирименной, не без нее. По сути, переменная и не играет роли в ращетах. Извиняюсю, папа просит томат помогать, я пока не у монитора.

Все проблемы от владения языками. И если человек еще может понять написанное, то машина отказывается.
Вызов функции отличается от ее объявления, и в нем не надо указывать типы параметров.
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Вызов функции - Документация по MQL5
 
Спасибо!! 
 

Как програмно определить что стопы нельзя выставлять по рынку только при модификации ордера?

 

Приветствую!

Я второго числа подал заявку на чемпионат и разместил файлы. Проверка файлов прошла успешно, а личные данные до сих пор не проверены.

В личных сообщениях нет ничего о том, что найдены какие-то ошибки.

В чем может быть проблема?

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
А вы получали письмо от организаторов Чемпионата? Там было написано, что делать в таком случае.
 
muallch:

Прошу помощи, туплю, не смог найти нигде инфу.

Как из советника узнать средневзвешенную по объему цену открытия позиции после нескольких торговых операций? PriceOpen() из CPositionInfo показывает ЦО первой сделки, а нужна текущая, полученная после нескольких сделок.

Повторюсь, помогите, кто знает.
 
dentraf:

Как програмно определить что стопы нельзя выставлять по рынку только при модификации ордера?

Стопы сразу ставятся при Request Execution.

При Market в Exchange в последующей модификации.

Вот этот параметр и надо проверять.

 
muallch:
Повторюсь, помогите, кто знает.

PriceCurrent() ?

 
muallch:
Повторюсь, помогите, кто знает.

Ну шо уже как маленький!  Кури уже мануал..

Для функции PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип

POSITION_VOLUME

Объем позиции

double

POSITION_PRICE_OPEN

Цена позиции

double

POSITION_SL

Уровень Stop Loss для открытой позиции

double

POSITION_TP

Уровень Take Profit для открытой позиции

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Текущая цена по символу

double

POSITION_COMMISSION

Коммисия

double

POSITION_SWAP

Накопленный своп

double

POSITION_PROFIT

Текущая прибыль

double
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