Ошибки, баги, вопросы - страница 838
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Доброго утра! Не компилируется вот эта строка- это функция, написаная под имитацию функции четверки. Я ее обьявляю, компилятор не принимает не с пирименной, не без нее. По сути, переменная и не играет роли в ращетах. Извиняюсю, папа просит томат помогать, я пока не у монитора.
Доброго утра! Не компилируется вот эта строка- это функция, написаная под имитацию функции четверки. Я ее обьявляю, компилятор не принимает не с пирименной, не без нее. По сути, переменная и не играет роли в ращетах. Извиняюсю, папа просит томат помогать, я пока не у монитора.
Вызов функции отличается от ее объявления, и в нем не надо указывать типы параметров.
Как програмно определить что стопы нельзя выставлять по рынку только при модификации ордера?
Приветствую!
Я второго числа подал заявку на чемпионат и разместил файлы. Проверка файлов прошла успешно, а личные данные до сих пор не проверены.
В личных сообщениях нет ничего о том, что найдены какие-то ошибки.
В чем может быть проблема?
Прошу помощи, туплю, не смог найти нигде инфу.
Как из советника узнать средневзвешенную по объему цену открытия позиции после нескольких торговых операций? PriceOpen() из CPositionInfo показывает ЦО первой сделки, а нужна текущая, полученная после нескольких сделок.
Как програмно определить что стопы нельзя выставлять по рынку только при модификации ордера?
Стопы сразу ставятся при Request Execution.
При Market в Exchange в последующей модификации.
Вот этот параметр и надо проверять.
Повторюсь, помогите, кто знает.
PriceCurrent() ?
Повторюсь, помогите, кто знает.
Ну шо уже как маленький! Кури уже мануал..
Для функции PositionGetDouble()
ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE
Идентификатор
Описание
Тип
POSITION_VOLUME
Объем позиции
double
POSITION_PRICE_OPEN
Цена позиции
double
POSITION_SL
Уровень Stop Loss для открытой позиции
double
POSITION_TP
Уровень Take Profit для открытой позиции
double
POSITION_PRICE_CURRENT
Текущая цена по символу
double
POSITION_COMMISSION
Коммисия
double
POSITION_SWAP
Накопленный своп
double
POSITION_PROFIT
Текущая прибыль
double