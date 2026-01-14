Ошибки, баги, вопросы - страница 835
Та ёлы-палы!...
Скопируйте код в новый проект
1. в OnInit() поставьте курсор сразу после первого var и нажмите Ctrl+Space
2. повторите то же со вторым var
Чуете разницу?
Добавили отображение комментариев для членов структур и классов.
Около недели назад пересохранил (теже) свои данные для участия в чемпионате, нажав на кнопку "Сохранить" на страничке заполнения данных (ранее всё было успешно проверено, включая тестирование эксперта). В итоге до сих пор теже мои данные имеют статус, как не проверенные. Когда будет следующая проверка данных?
В сервисдеск писать не стал по этому вопросу, т.к. там рассматриваются вопросы, касающиеся багов.
Скрин экрана прилагаю.
Ваши данные приняты.
Исправление выйдет в следующем обновлении.
Возможный баг в тестере при тестировании мультивалютного ЕА. Допустим ЕА торгует по EURUSD и GBPUSD, обе пары в М15 таймфрейме. Если тестировать эти символы индивидуально указывая в тестере соответствующую пару, то получаем один результат. Если тестировать например GBPUSD при этом указывая в тестере EURUSD, то получаем другой результат. При изучении сделок обнаруживается что сделки при тестировании GBPUSD с указанием EURUSD сдвинуты на 15 минут (один бар) вправо по сравнению со сделками при тестировании GBPUSD с указанием GBPUSD. ЕА работает при открытии нового бара и новый бар проверяется для каждой пары индивидуально таким образом
int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);
if((bars>PrevBars[s])
{
PrevBars[s]=bars;
Непонятно почему результаты тестера зависят от того какая пара указана в тестере если пары выбираются внутри ЕА и их новые бары проверяются для каждой пары индивидуально.
P.S. Послал заявку в сервисдеск. Мне интересно узнать опыт разработчиков отправляющих многовалютные эксперты на чемпионат. Их проверка по истории используя режим тестирования "опен прайс" практически неверна.
Скорее всего, у каждого символа существуют свои собственные законные "дырки", т.е. например, у GBPUSD может не быть какого-то бара в истории (типа закрылся рынок в пятницу чуть раньше). Разница в 15 минут намекает на то, что в данном случае всего лишь один бар пропущен. Это не баг. Вообще, нужно быть готовым к тому, что при торговле каким-либо символом на его чарте и на чужом будут получаться различные результаты.
Дырки тут не причём. Все сделки сдвинуты на один бар независимо от дня недели или времени суток. Тут проблема в синхронизации котировок при режиме тестирования опен прайс. При по-тиковом тестировании, сделки в нужных нестах и всё работает. Но по-тиковое тестирование у меня занимает большое количество времени. Не знаю как у других, но оптимизация в по-тиковом тестировании просто не возможна из-за огромного количества времени.
Кстати, об ошибле синхронизации котировок в мультивалютнике я подал заявку ещё в июне этого года. Прошла пара обновлений терминала, но ошибка так и не исправлена.