Vladimir Karputov:

Причина в неправильном месте сохранения файлов. Папки Агентов вычищаются автоматически после завершения тестирования. Сохраняйте файл в общую папку Common.

сохраняю и в COMMON, не видит, не читает.

 
Благодарю за участие, заработало, была проверка - FileIsExist

boFiE=FileIsExist(stFiL);

         //if(boFiE==true)

            //{

            inFiO=FileOpen(stFiL,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_COMMON);


FileIsExist не видит фалов в COMMON, заремарил проверку - заработало)

проверка была без FILE_COMMON(((

 
Ilyas:

Создайте пожалуйста заявку в сервисдеск, разберёмся


UPD: Нашёл Вашу заявку.

Добрый день. По заявке уже много времени нет решения. В комменте модератору по продукту в Маркете, аналогично. Подскажите пожалуйста, что делать дальше.

 
Gennadiy Stanilevych:

Пытался загрузить новую версию индикатора в маркет.  Тестирование завершилось с ошибками. Отчет по ошибкам, как на рисунке в приложении со следующим содержанием: 

Может проблема в тестере?

Ув. модераторы! Повторяю свой вопрос. Обратите на него внимание, пожалуйста. Не решается проблема прохода тестера при обновлении.

 
Жаль, нет ProcessExplorer в MT5. Чтобы было видно, какой советник/индикатор какие индикаторы/ресурсы потребляет.
 

Разбираюсь в чужом коде. По названиям переменных сложно понять ее смысл. Запомнить десяток-другой переменных не получается. Заменой названий черевата ошибками из-за невнимательности.

Подумал, что было бы здорово, при объявлении переменной задавать комментарий рядом, для чего она и т.д. И при наведении мышкой далее на эту переменную, высвечивалась бы подсказка в виде этого комментария. Подскажите, какой редактор обладает таким функционалом?

 
MetaEditor.

double slBuy    // StopLoss для BUY
     , slSell;  // StopLoss для SELL


 
Alexey Viktorov:

MetaEditor.

Спасибо. Узнал, что можно через CTRL+SPACE делать вызов этой подсказки.


ЗЫ А для функций/методов такое возможно в ME?

 

ошибка при работе с файлами.

Только сейчас нашел. Раньше не замечал. 


  1. Пытаюсь прочесть файл, которого не существует. 
  2. Вместо ошибки 5020, возвращает ошибку 5004
  3. Ранее, в старых билдах возвращало ошибку 4103


В чем отличие 4103 и 5004 ? и почему при попытке открытия несуществующего файла, пишет 5004 , а не 5020

 
Что такое "пытаюсь прочесть файл, который не существует"? То есть, Вы сначала открываете какой-то файл

4103 - это старая четвёрочная ошибка (ошибка открытия файла). В старой четвёрке работа с файлами была совсем другая.

5004 - ошибка открытия файла. Смысл тот же, что и у прежней 4103

5020 - файл не может быть переписан

если Вы имеете в виду ошибку 5019 (файл не существует), то она генерируется в функциях работы с файлами (удаления файла, каталога, проверки существования, копирования и тп), где используется имя файла, и где файл выступает посторонней сущностью по отношению к MQL-программе

