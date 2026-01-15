Ошибки, баги, вопросы - страница 2252
Причина в неправильном месте сохранения файлов. Папки Агентов вычищаются автоматически после завершения тестирования. Сохраняйте файл в общую папку Common.
сохраняю и в COMMON, не видит, не читает.
Благодарю за участие, заработало, была проверка - FileIsExist
boFiE=FileIsExist(stFiL);
//if(boFiE==true)
//{
inFiO=FileOpen(stFiL,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_COMMON);
FileIsExist не видит фалов в COMMON, заремарил проверку - заработало)
проверка была без FILE_COMMON(((
Создайте пожалуйста заявку в сервисдеск, разберёмся
UPD: Нашёл Вашу заявку.
Добрый день. По заявке уже много времени нет решения. В комменте модератору по продукту в Маркете, аналогично. Подскажите пожалуйста, что делать дальше.
Пытался загрузить новую версию индикатора в маркет. Тестирование завершилось с ошибками. Отчет по ошибкам, как на рисунке в приложении со следующим содержанием:Может проблема в тестере?
Ув. модераторы! Повторяю свой вопрос. Обратите на него внимание, пожалуйста. Не решается проблема прохода тестера при обновлении.
Разбираюсь в чужом коде. По названиям переменных сложно понять ее смысл. Запомнить десяток-другой переменных не получается. Заменой названий черевата ошибками из-за невнимательности.
Подумал, что было бы здорово, при объявлении переменной задавать комментарий рядом, для чего она и т.д. И при наведении мышкой далее на эту переменную, высвечивалась бы подсказка в виде этого комментария. Подскажите, какой редактор обладает таким функционалом?
MetaEditor.
Спасибо. Узнал, что можно через CTRL+SPACE делать вызов этой подсказки.
ЗЫ А для функций/методов такое возможно в ME?
ошибка при работе с файлами.
Только сейчас нашел. Раньше не замечал.
В чем отличие 4103 и 5004 ? и почему при попытке открытия несуществующего файла, пишет 5004 , а не 5020
Что такое "пытаюсь прочесть файл, который не существует"? То есть, Вы сначала открываете какой-то файл
4103 - это старая четвёрочная ошибка (ошибка открытия файла). В старой четвёрке работа с файлами была совсем другая.
5004 - ошибка открытия файла. Смысл тот же, что и у прежней 4103
5020 - файл не может быть переписан
если Вы имеете в виду ошибку 5019 (файл не существует), то она генерируется в функциях работы с файлами (удаления файла, каталога, проверки существования, копирования и тп), где используется имя файла, и где файл выступает посторонней сущностью по отношению к MQL-программе