Ошибки, баги, вопросы - страница 395
Странно работает OnInit в индикаторе. Если терминал запускается после долгого бездействия(несколько часов), EventSetTimer возвращает false, ошибка 4102. Если перезапустить терминал или просто сменить таймфрейм, начинает работать. Как с этим бороться?
Вопрос разработчикам. Раньше в свойствах индикатора в меню "Применить к" кроме всего, что перечислено, можно было выбрать "данные первого индикатора". Сейчас это сделать нельзя:
Это убрано по каким-то соображениям?
Подскажите пожалуйста, как функция FileReadString() перемещает файловый указатель при чтении из .csv файла
при чтении любого файла любой функцией указатель перемещается на прочитанное число байт.
Тогда подскажите, что я не так делаю, указатель смещается не так, вот код
в журнале появляются вот такие строки
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286
содержание файла file01.csv:
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
добавте FILE_ANSI
добавил:
результат изменился, но все равно не тот, что ожижается - вторая строка только поменялась
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288
вы не задали delimiter. он по умолчанию '\t'
а у вас вижу нужен ';'
добавил delimiter, без FILE_ANSI вроде заработало, спасибо за помощь.