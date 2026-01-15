Ошибки, баги, вопросы - страница 2260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка при компиляции:
А без шаблона - нормально. А какая разница?
Ошибка при компиляции:
А без шаблона - нормально. А какая разница?
Спасибо за сообщение
Исправим.
MetaEditor 1881\32 зависает... достаточно открыть прикреплённый файл и далее например запустить процесс компиляции или открыть любой другой файл
unknown-тултип
Приветствую!
StringFind ищет с учётом регистра или нет?
Приветствую!
StringFind ищет с учётом регистра или нет?
Проверил, с учётом регистра, а без учёта регистра как-нибудь можно поиск реализовать?
Проверил, с учётом регистра, а без учёта регистра как-нибудь можно поиск реализовать?
Примерно так:P.S. Хотя нет, это не пройдёт. Искать можно, но нужно писать свой StringFind
Примерно так:
Понял, спасибо.
Как через MQL получить эти данные?
Как через MQL получить эти данные?