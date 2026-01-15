Ошибки, баги, вопросы - страница 2260

Ошибка при компиляции:

template<typename T>
class A { protected:
        int x;
};
template<typename T>
class B : public A<T> {
        int x;
        void f() {
                int y = A<T>::x;     //нормально
                        A<T>::x = 0; //Error: '=' - semicolon expected
        } 
};
void OnStart()
{
        B<int> b;
}

А без шаблона - нормально. А какая разница?

 
Спасибо за сообщение

Исправим.

 

MetaEditor 1881\32 зависает... достаточно открыть прикреплённый файл и далее например запустить процесс компиляции или открыть любой другой файл

unknown-тултип


 

Приветствую!

StringFind ищет с учётом регистра или нет?

 
Konstantin Kulikov:

Приветствую!

StringFind ищет с учётом регистра или нет?

Проверил, с учётом регистра, а без учёта регистра как-нибудь можно поиск реализовать?

 
Konstantin Kulikov:

Проверил, с учётом регистра, а без учёта регистра как-нибудь можно поиск реализовать?

Примерно так:

P.S. Хотя нет, это не пройдёт. Искать можно, но нужно писать свой StringFind 
Vitaly Muzichenko:

Примерно так:

Понял, спасибо.

 

Как через MQL получить эти данные?


 
fxsaber:

Как через MQL получить эти данные?


if(PositionSelect(Symbol()))
  {
    double cur_sl = PositionGetDouble(POSITION_SL);
    double cur_tp = PositionGetDouble(POSITION_TP);
  }
