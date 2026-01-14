Ошибки, баги, вопросы - страница 393

Новый комментарий
 
Interesting:
А какой именно?
1) после вызова NormalizeDouble() - 0.0, а в чистом виде 4.243991582918676e-314

попробовал на паре индикаторов. раньше оба работали нормально, теперь нет.

2) часто возникают проблемы при попытке тестового прогона с подключением к ядрам (срабатывает с n-ого захода). см. картинку.

TheXpert:
Группа телепатов уже занимается вашей проблемой.

не нужно быть телепатом чтобы понять, что iCustom() не работает как должен.

для проверки можно выполнить код эксперта:
    double buffer[];
    ResetLastError();
    int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA);
    //int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
    Print("MA_handle = ", MA_handle, "  error = ", GetLastError());
    int copy = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer);
    if (copy == -1) Print("Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average");
    else
      for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i]); 

и результатом будет сообщение "Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average".

т.е. CopyBuffer даёт ошибку (возвращает значение -1) для хэндла индикатора iCustom(). если взять стандартный индикатор iMA(), то тот же код работает! 

Urain:
Посмотрите направление индексации полученного массив, может его нужно развернуть.

все в порядке с направлением индексации и в предыдущих билдах тоже самое работало. в 448 и 450 - не работает.
я уже неоднократно предлагал разработчикам тщательнее тестировать основной функционал терминала,
но от билда к билду в терминале вместо одних критических ошибок - появляются другие и тоже критические.
т.е. одно чинится и другое, что уже нормально работало - ломается и конца этому не видно. стабильной версии, видимо, не дождаться (((

 
MONTEGRO:

Слипчик перед копированием данных поставьте, на расчёт индикатора требуется время, поэтому хотя хендл возвращается корректно но данные ещё не рассчитаны,

вообще то индикаторы рекомендуется вызывать в ините, а запрашивать данные уже в OnTick() или других спецфункциях.

    double buffer[];
    ResetLastError();
    int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA);
    //int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
    Print("MA_handle = ", MA_handle, "  error = ", GetLastError());
Sleep(100);
    int copy = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer);
    if (copy == -1) Print("Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average");
    else
      for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i]);

опять же вы копируете 5 данных от нулевого бара, но в копибуфер нулевой бар это гдето в районе 1970 года(зависит от настроек макс бар), поэтому я и говорил посмотрите индексацию массива.

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные - Документация по MQL5
 
Urain:

Слипчик перед копированием данных поставьте, на расчёт индикатора требуется время, поэтому хотя хендл возвращается корректно но данные ещё не рассчитаны 

Sleep(1000); // 1 сек. после вызова iCustom() действительно помог, НО... мне что теперь подбирать время задержки ? я откуда должен узнать сколько процесс расчёта займет ?
это неправильно отдавать корректный хэндл индикатора указывающий на мусор ! и раньше, видимо, работало правильно, потому-что такой проблемы не было.

Urain:

вообще то индикаторы рекомендуется вызывать в ините, а запрашивать данные уже в OnTick() или других спецфункциях.

это мне хорошее замечание, спасибо ) потому-что сделай я так и проблемы бы не увидел...

опять же вы копируете 5 данных от нулевого бара, но в копибуфер нулевой бар это гдето в районе 1970 года(зависит от настроек макс бар), поэтому я и говорил посмотрите индексацию массива.

насколько я понимаю, из справочной документации, в CopyBuffer() нулевой бар - это фактически "настоящее время", а уже при копировании происходит разворот массива.

 
MONTEGRO:

Sleep(1000); // 1 сек. после вызова iCustom() действительно помог, НО... мне что теперь подбирать время задержки ? я откуда должен узнать сколько процесс расчёта займет ?
это неправильно отдавать корректный хэндл индикатора указывающий на мусор ! и раньше, видимо, работало правильно, потому-что такой проблемы не было.


Не нужно подбирать время задержки для функции Sleep(),  если разделить по времени вызов iCustom и доступ к значениям этого индикатора. Кроме того, есть функция BarsCalculated()
 

Можно ли программно установить следующие опции индикатора (обведенные красным)?


Что-то не нашел как это сделать.

 

Не знаю стоит ли отнести это к багу, но по-моему есть ошибки в коде библиотек для всех типов мувингов ( SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA) для мастера, см.  CSignalTEMA::ShortCondition()

//| "Voting" that price will grow.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will grow.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalTEMA::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)<0.0)
     {
      //--- the close price is below the indicator
      if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)>0.0 && DiffMA(idx)>0.0)
        {
         //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed upwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price=0.0;
        }
     }
   else
     {
      //--- the close price is above the indicator (the indicator has no objections to buying)
      if(IS_PATTERN_USAGE(0))
         result=m_pattern_0;
      //--- if the model 2 is used
      if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)>0.0)
        {
         //--- the indicator is directed upwards
         if(DiffOpenMA(idx)<0.0)
           {
            //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection)
            result=m_pattern_2;
            //--- suggest to enter the market at the "roll back"
            m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
           }
         else
           {
            //--- the open price is above the indicator
            if(DiffLowMA(idx)<0.0)
              {
               //--- the low price is below the indicator
               result=m_pattern_2;
               //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
               m_base_price=0.0;
              }
           }
        }
     }
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that price will fall.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will fall.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalTEMA::ShortCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)>0.0)
     {
      //--- the close price is above the indicator
      if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)<0.0 && DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed downwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price=0.0;
        }
     }
   else
     {
      //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
      if(IS_PATTERN_USAGE(0))
         result=m_pattern_0;
      //--- if the model 2 is used
      if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if(DiffOpenMA(idx)<0.0)---------------------------------------->ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗНАК "БОЛЬШЕ"!!!
           {
            //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection)
            result=m_pattern_2;
            //--- suggest to enter the market at the "roll back"
            m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
           }
         else
           {
            //--- the open price is below the indicator
            if(DiffHighMA(idx)>0.0)
              {
               //--- the high price is above the indicator
               result=m_pattern_2;
               //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
               m_base_price=0.0;
              }
           }
        }
     }
//--- return the result
   return(result);
  }

Так же в Библиотеке SignalMA в 

int CSignalMA::ShortCondition()
  {
   .......
   //--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)>0.0)
     {
      .......
     }
   else
     {
      //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
      if(IS_PATTERN_USAGE(0))
         result=m_pattern_0;
      //--- if the model 2 is used

То что ниже не корректно:
      if(DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffOpenMA(idx)<0.0)
          {
           .....
          }
Последние 2 условия должны выглядеть так: 
      if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if(DiffOpenMA(idx)>0.0)
           {
            .....
           }
 
52_rus:

Не знаю стоит ли отнести это к багу, но по-моему есть ошибки в коде библиотек для всех типов мувингов ( SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA) для мастера, см.  CSignalTEMA::ShortCondition()

Так же в Библиотеке SignalMA в

 

Большое спасибо. Будет исправлено. (Проклятый копипаст)
 
Integer:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page391#comment_67358
/i:<путь к папке MQL5>

Приведите полную строку вызова.
 
mql5:
/i:<путь к папке MQL5>

Приведите полную строку вызова.

 

Вот все испробованные варианты:

GS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
CR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
CF      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
IM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
HG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
ME      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
MM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
EP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
CG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
JD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
FN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
DJ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude
ND      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include
JP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5
IR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \
LH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
PH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude
LE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include
RJ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5
CP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: 
OS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
OG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
EN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
DF      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
GG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
OM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
ML      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
DO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
KR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
CD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
CD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
ML      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
PQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
MG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
IS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
QQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
CQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
NR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
RO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
PK      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude
NR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include
RQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5
ID      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \
DG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
DK      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude
HD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include
RH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5
OR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: 
GE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
GE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
QM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
DP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
OD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
GO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
JN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:53        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
CM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:53        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)

 После каждой попытки выполнялась проверка на существование файла по пути

D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.ex5

Инклудник по пути

D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh

существует.

Проверка существания выполнялась функцией:

      bool CheckExists(string aPath){
         uchar ucArr1[];
         StringToCharArray(aPath,ucArr1); 
         if(GetFileAttributesA(ucArr1)>0)return(true);
         return(false);
      }  
1...386387388389390391392393394395396397398399400...3695
Новый комментарий