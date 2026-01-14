Ошибки, баги, вопросы - страница 786
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ух, что-то в последнем билде наворотили. .ex5 одного из индикаторов вырос в размерах почти в 10 раз по сравнению с .ex5 откомпиленом билдом ранее. Ну да это не страшно. Зато появилась ошибка при набрасывании индикатора (ещё до ввода параметров):
Это я уже закоментарил 3\4 кода. А если ещё немного раскоментить, получу (вместе с ошибкой, которая выше):и надо же - действительно не работает
А если ещё закомментировать кода немного, то первые две ошибки пропадают, зато при выгрузке индикатора получаю:(циферки могут быть и другими - смотря сколько закомментил кода)
Предварительно выяснил, что у меня слишком большая функция по объёму - побью на мелкие функции.
...а в прошлом билде всё было хорошо
ух, что-то в последнем билде наворотили. .ex5 одного из индикаторов вырос в размерах почти в 10 раз по сравнению с .ex5 откомпиленом билдом ранее. Ну да это не страшно. Зато появилась ошибка при набрасывании индикатора (ещё до ввода параметров):
Это я уже закоментарил 3\4 кода. А если ещё немного раскоментить, получу (вместе с ошибкой, которая выше):
Мы стали жестче контролировать окружение песочницы ради повышения безопасности.
Cообщение про стек говорит, что Вы использовали в одной из функций стека больше чем на 256 килобайт, что является серьезной проблемой в программировании. Например, в C/C++ использование функцией локального стека даже на 16 кб уже считается серьезным предупреждением.
Скорее всего Вы в функциях много выделяете статических массивов, например:
Так делать нельзя.
Если нужны массивы большого размера, то используйте лучше динамические массивы. Например:
Мы стали жестче контролировать окружение песочницы ради повышения безопасности.
Cообщение про стек говорит, что Вы использовали в одной из функций стека больше чем на 256 килобайт, что является серьезной проблемой в программировании. Например, в C/C++ использование функцией локального стека даже на 16 кб уже считается серьезным предупреждением.
Скорее всего Вы в функциях много выделяете статических массивов, например:
Так делать нельзя.
Если нужны массивы большого размера, то используйте лучше динамические массивы. Например:
Не использую статических массивов вообще в данном индикаторе; в функции тяжелее int ничего не передаётся и т. п. Зато активно используются всякие графические ф-ии.
Например,
если последнюю строчку закомментировать - всё нормально. Проблема в том, что таких вызовов много и этот
ничем от других не отличается - 20-й или 30-й по счёту.
Мне кажется, что всё-таки проблема в объеме ф-ии, т. к. комментирование кода избавляет от проблемы, а большая часть кода состоит из ObjectSetXXX. Экспериментальным путём выяснил, что бить на более мелкие части также бесполезно - агрессивный инлайнер всё-равно собирает всё в кучу и выдаёт ошибки. Можно попробовать вынести больше кода, но уже завтра. В сервис деск уже тоже завтра, если ранее не разберёмся.
Не использую статических массивов вообще в данном индикаторе; в функции тяжелее int ничего не передаётся и т. п. Зато активно используются всякие графические ф-ии.
Но что-то ведь огромное есть.
Например, включили локальную копию класса, который как раз имеет тонну статическим массивов в своих членах. Обычно там и прячутся залежи потребителей локального стека.
Например,
если последнюю строчка закомментировать - всё нормально. Проблема в том, что таких вызовов много и этот
ничем от других не отличается - 20-й или 30-й по счёту.
Мне кажется, что всё-таки проблема в объеме ф-ии, т. к. комментирование кода избваляет от проблемы, а большая часть кода состоит из ObjectSetXXX. Экспериментальным путём выяснил, что бить на более мелкие части также бесполезно - агрессивный инлайнер всё-равно собирает всё в кучу и выдаёт ошибки. Можно попробовать вынести больше кода, но уже завтра. В сервис деск уже тоже завтра, если ранее не разберёмся.
Делите функции, наскладывайте в классы.
Инлайнер скорее всего не причем - он слишком большие куски кода не вставляет. Тем более, если они имеют тяжелые/много локальных переменных.
Но что-то ведь огромное есть.
Например, включили локальную копию класса, который как раз имеет тонну статическим массивов в своих членах. Обычно там и прячутся залежи потребителей локального стека.
Делите функции, наскладывайте в классы.
Инлайнер скорее всего не причем - он слишком большие куски кода не вставляет. Тем более, если они имеют тяжелые/много локальных переменных.
почему так ? корявые выплаты или как !только 1 агент заработал 1 кр а за день виплат 0.3 кр
В сервисдеск обязательно писать с этими заголовками:
Версия и битность терминала
...
Описание проблемы
...
Последовательность действий
...
Полученный результат
...
Ожидаемый результат
...
Дополнительные сведения
...
или можно все своими словами?
или можно все своими словами?
В сервисдеск обязательно писать с этими заголовками:
или можно все своими словами?
можете все своими, но
Версия и битность терминала
Описание проблемы
Последовательность действий
Полученный результат
Ожидаемый результат
обязательно.
------------
Вы же не сочинение на вольную тему пишите, а составляете текст для разработчика, который должен быстро и без дополнительных уточнений вкурить что вы от него хотите.
можете все своими, но
Версия и битность терминала
Описание проблемы
Последовательность действий
Полученный результат
Ожидаемый результат
обязательно.
------------
Вы же не сочинение на вольную тему пишите, а составляете текст для разработчика, который должен быстро и без дополнительных уточнений вкурить что вы от него хотите.