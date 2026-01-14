Ошибки, баги, вопросы - страница 772
Уважаемые разработчики! Раз уж в терминале нет Аск истории, может имеет смысл привязать стоповые ордера (Buy stop, Sell stop) к Бид цене? Или сделать для пользователя выбор, по какой цене ордеру сработать (Бид или Аск) . Я о форексе.
Ask история есть, так как в каждом минутном баре хранится спред.
Ask легко достраивается как Bid + Spread, что и делает тестер.
Или может хранить спред так, чтобы можно было воспроизвести хай аск? Например, хранить максимальный спред от хай бида? Тогда можно будет воспроизвести хай аск.
Renat: "Ask легко достраивается как Bid + Spread, что и делает тестер.".
На мой взгляд, проблема в такой схеме заключается в том, что нет точки привязки, к какому биду прибавлять? (лоу, хай, опен, клоуз). В какой момент был достигнут максимальный спред? И я ничего не говорю о том, что сохраняется не максимальный спред от точки привязки, а спред на открытии.
P.S: Самое информативное, что есть на форекс графике – лоу бид и хай аск (во всяком случаи для текущей ордерной системы). Получить значение лоу бида возможно, хай аска нет. Я говорю о точном значении, а не о + -.
P.P.S: Если в структуре исторических данных зарезервировано место под спред (который не дает возможности найти хай аск), почему бы не использовать это место с большей пользой, так чтобы иметь возможность найти этот хай аск?
Что означает возвращаемое значение оптимизатора -1.#J ???
При чём при сортировке оно почему то и максимально всех и минимально всех ???
Вообще озадачили.
Можете код для проверки в сервисдес дать?
Может переполнение в операции устроили?
Можете код для проверки в сервисдес дать?
У меня такой вопрос.
Если тест проходит в режиме Все тики, и в простом режиме и в режиме визуализации, то заметил, что начало теста начинается в довольно быстром темпе. Затем, через какое-то время темп существенно замедляется. Затем неожиданно снова срывается на быстрый темп. Сделки распределены равномерно и частота их невелика, чтобы как-то повлиять.
С чем это может быть связано?
на работе еще открывало со стопами.. пришел домой, принес на флешке.. уже не работает.. дочемпионатился.. ордер немогу открыть со стопом сразу.. гори оно все огнем
ладно, пойдем другим путем.. заплачу за функцию открытия позиции сразу со стопом и тейком.. единственное условие - без стандартных библиотек
Насчет профилировщика в новом (674) билде пошутили?
Посмотрите в меню "Отладка"