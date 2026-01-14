Ошибки, баги, вопросы - страница 766
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно бесплатно реализовать заказ через "Работу"?
...но при чем тут сетка Ганна? это делается трендовыми или линями по углу... и в МТ5 несколько больше возможностей.
Больше возможностей? В таком случае, не могли бы Вы изобразить (сымитировать) в MT5 с ничуть не большими затратами всю сложность, гибкость и подвижность комплексной конструкции инструмента Сетка Ганна в MT4? Разумеется, без программных вывертов, исключительно через ручную разметку. Трендовая линия и линия по углу - как это вообще могло ассоциироваться с вот этим вот?
Это сколько нужно провести линий и потратить времени? Это я построил из шести объектов Сетки Ганна за минуту плюс минут пять потратил на более точную подгонку. Даже в окно настроек сеток залезать не пришлось, всё делалось исключительно на глаз прямиком на чарте.
Файл шаблона не прикрепляю - всё равно слетит.
P.S.: просто очень-очень странно, привыкнув к одному способу и гибкости использования того же самого инструмента в одной платформе, сталкиваться в более новой платформе с ограничениями гибкости.
Ошибка генерации событий для индикаторов, прикрепленных к графикам из эксперта
Суть ошибки (или может быть так задумано?) в том что при создании в эксперте индикаторов и прикреплении их к другим графикам(для текущего все работает) с помощью функции ChartIndicatorAdd(), они не получают событий ChartEvent и Timer.
Они начинают их получать только после перезапуска терминала или вызова их свойств вручную и нажатии ОК или смены периода/символа/шаблона.
Разработчикам
Когда планируется новый билд выпустить и будет ли там OnTrade модифицированный?
Как время котировок от MQL5 серверов относится к GMT? Переходит ли время котировок на летнее время и если да то когда? Где про это можно прочитать поподробнее чтобы не ошибиться в коде?
Как время котировок от MQL5 серверов относится к GMT? Переходит ли время котировок на летнее время и если да то когда? Где про это можно прочитать поподробнее чтобы не ошибиться в коде?
Если мне память не изменяет то GMT+1 с учетом перехода лето/зима.
На данный момент, если верить моему компу, разница на +2 часа.
Если мне память не изменяет то GMT+1 с учетом перехода лето/зима.
На данный момент, если верить моему компу, разница на +2 часа.
А когда переход на летнее время осуществляется? По европейскому стандарту (последнее воскресенье марта) или американскому стандарту (второе воскресенье марта)? А также когда переход на зимнее время?
У меня такая загвоздка. Дата: 4 ноября 2011, первая пятница месяца, выпуск новостей по безработице в США. США ещё на летнем времени (NY: GMT-4), а Европа на зимнем (MT5: GMT+1). Новости выходят в 8:30 по NY. Смотрим на график EURUSD и видим скачёк цены в 14:30-15:00. Но должен был произойти в 13:30 (8:30 плюс 5 часов разницы вместо обычных 6). Либо у меня расчёты неверны, либо цена прореагировала с часовым запозданием. Либо МТ5 серверы переключаются на зимнее время по американским правилам.
А когда переход на летнее время осуществляется? По европейскому стандарту (последнее воскресенье марта) или американскому стандарту (второе воскресенье марта)? А также когда переход на зимнее время?
У меня такая загвоздка. Дата: 4 ноября 2011, первая пятница месяца, выпуск новостей по безработице в США. США ещё на летнем времени (NY: GMT-4), а Европа на зимнем (MT5: GMT+1). Новости выходят в 8:30 по NY. Смотрим на график EURUSD и видим скачёк цены в 14:30-15:00. Но должен был произойти в 13:30 (8:30 плюс 5 часов разницы вместо обычных 6). Либо у меня расчёты неверны, либо цена прореагировала с часовым запозданием. Либо МТ5 серверы переключаются на зимнее время по американским правилам.