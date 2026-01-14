Ошибки, баги, вопросы - страница 768
Подскажите умеет ли программа устанавливаться через прокси сервер? сам веб установщик скачался без проблем однако установить при помощи него не выходит. Установка обрывается на этапе загрузки. Подскажите пожалуйста протокол по которому осуществляется загрузка и IP адреса серверов с которых производится. Существует ли альтернативный способ установки?
Да, умеет через прокси.
Прокси определяется автоматически по настройкам Internet Explorer, а если не получается, то выдается окно с просьбой ввести настройки прокси.
Какой именно у Вас прокси и какие настройки? Требует авторизацию и тд?
Прокси с авторизацией. Все настройки там прописаны правильно. Проблема в том, что веб инсталятор не выдает никаких ошибок и не просит настроить соединение, он просто виснет на этапе загрузки полной версии. Возможно, брендмауер на сервере блокирует загрузку с вебсайта. Начальник IT запросил у меня IP адреса серверов с которых пойдет закачка и порты по которым это должно происходить. Подскажите пожалуйста эту информацию.
А что пишется на экране инсталлера? Приложите скриншот, пожалуйста.
Возможно, прокси определяется нормально, подключения к нему работают нормально, а вот на прокси как раз стоит блокировка скачиваемого контента.
Попробуйте открыть доступ к 4.cdn.metaquotes.net порт 80.
Доступ открыт. Вот принт скрин: висит так уже полчаса..
Значит прокси сервер не позволяет передавать данные.
Это корпоративный прокси с жесткими правилами, да еще в режиме DROP requests? Фактически прокси выступает в виде черной дыры, принимая запросы и не отдавая ответов (даже отказов в виде REJECT не отдает).
И какие будут ваши рекомендации?
Идти к админу сети? или что то другое?
К админу, он точно знает что он зарезал, а что оставил.
Renat, у меня админ спрашивает:
- Какие порты открыть и на какое направление (IP адреса) ?
- Допустимо ли фильтрование пакетов?
Спасибо за помощь!
Существует ли альтернативный способ установки?
Установил дома - принес на флешке.
проверено! админ счастлив. пиво не просит.
Достаточно открыть исходящий HTTP (80 порт) на 4.cdn.metaquotes.net, фильтровать допустимо (но надо смотреть - что отфильтровано).