Ошибки, баги, вопросы - страница 773
Насчет профилировщика в новом (674) билде пошутили?
Настрой функциональную панель МЕ, в старом профиле ведь нет указаний добавить кнопку профилировщика.
А горячей кнопки у него нет.
Веер Фибо (после обновления ?)
По поводу
MetaTrader 5 Client Terminal build 674
Спасибо.
Будут ли допиливаться другие объекты (веер Ганна, дуги)?
Спасибо.
Тут по быстрому решил проверить функцию СТОП в оптимизации.
Пройдено было 4000 проходов в генетике.Нажал СТОП.Потом СТАРТ.Найдено 11 записей и как будто заново пошел считать..
Спасибо.
У меня нормально восстановилось. Правда не после 4000 проходов, а гораздо меньше - 162.
P.S. Сейчас тестировал дальше этот момент. Результаты были восстановлены даже тогда, когда я по ошибке запустил сначала оптимизацию в режиме Все тики (до этого был OHLC на m1), остановил и начал оптимизацию в режиме OHLC на m1. Все результаты были восстановлены.
Веер Фибо (после обновления ?)
Не знал в какую ветку написать )))
Начальный депо 10000.Это еще до вчерашнего апдейта.
В документации описка: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
Какова философия использования OnTrade() и OnTradeTransaction() ???
Срабатывает ли OnTradeTransaction от события Trade, или для него своё событие?
ЗЫ Если обе функции срабатывают от одного события то какова очерёдность? что срабатывает первым OnTrade() или OnTradeTransaction() ?
Какова философия использования OnTrade() и OnTradeTransaction() ???
Срабатывает ли OnTradeTransaction от события Trade, или для него своё событие?
Они дополняют друг друга, причем OnTradeTransaction полностью покрывает функционал OnTrade.
OnTradeTransaction дает доступ к сырому потоку транзакций и позволяет детально контролировать процесс исполнения торговых операций.
Функции срабатывают независимо, причем поток транзакций у OnTradeTransaction гораздо больше и детальнее. У OnTradeTransaction есть своя очередь, из которой выдаются команды.
ps: просто возьмите сами поставьте распринтовку у этих функций и посмотрите