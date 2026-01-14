Ошибки, баги, вопросы - страница 773

papaklass:

Насчет профилировщика в новом (674) билде пошутили?

Настрой функциональную панель МЕ, в старом профиле ведь нет указаний добавить кнопку профилировщика.

А горячей кнопки у него нет.

 

Веер Фибо (после обновления ?)

 

 

По поводу

MetaQuotes:
MetaTrader 5 Client Terminal build 674

  2. Terminal: Используется более точный алгоритм расчёта угла наклона трендовой линии.

Спасибо.

Будут ли допиливаться другие объекты (веер Ганна, дуги)?

 

Спасибо.

Тут по быстрому решил проверить функцию СТОП в оптимизации.

Пройдено было 4000 проходов в генетике.Нажал СТОП.Потом СТАРТ.Найдено 11 записей и как будто  заново пошел считать.. 

 
У меня нормально восстановилось. Правда не после 4000 проходов, а гораздо меньше - 162.

P.S. Сейчас тестировал дальше этот момент. Результаты были восстановлены даже тогда, когда я по ошибке запустил сначала оптимизацию в режиме Все тики (до этого был OHLC на m1), остановил и начал оптимизацию в режиме OHLC на m1. Все результаты были восстановлены.

 
Silent:

Веер Фибо (после обновления ?)

Да. К сожалению в билд попала ошибка в отрисовке этого объекта. В следующем билде будет исправлено. Приносим свои извинения.
 

Не знал в какую ветку написать ))) 

Начальный депо 10000.Это еще до вчерашнего апдейта.

 

 

В документации описка: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction


Какова философия использования OnTrade() и OnTradeTransaction() ???

  • Они дополняют друг друга?
  • Они исключают друг друга?
  • Можно ли (нужно ли) их использовать одновременно, и для каких целей?

Срабатывает ли OnTradeTransaction от события Trade, или для него своё событие?

ЗЫ Если обе функции срабатывают от одного события то какова очерёдность? что срабатывает первым OnTrade() или OnTradeTransaction() ?

 
Они дополняют друг друга, причем OnTradeTransaction полностью покрывает функционал OnTrade.

OnTradeTransaction дает доступ к сырому потоку транзакций и позволяет детально контролировать процесс исполнения торговых операций.

Функции срабатывают независимо, причем поток транзакций у OnTradeTransaction гораздо больше и детальнее. У OnTradeTransaction есть своя очередь, из которой выдаются команды.

ps: просто возьмите сами поставьте распринтовку у этих функций и посмотрите

