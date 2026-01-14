Ошибки, баги, вопросы - страница 383
У меня эксперт в какой то момент начинает вести себя не так, как нужно, при удалении с графика в журнале появляется сообщение:
Abnormal termination
Функция OnDeinit пустая. Что это сообщение означает ?
Что он зациклен... или ему подобное...
А что еще, подобное может быть? Просто каждый тик комент выводится, с временем выполнения участков кода с циклами, вроде все нормально.
Билд 439, 441, ОС Win XP 32-bit. Отрубает агентов с сообщением "Too slow agent..." Последний, хорошо работающий билд, по-моему мнению, был 425.
У меня Abnormal termination выскакивало, когда запускалась задача, требующая объёмистых вычислений, а я по незнанию перезапускал терминал. Когда оставил терминал "в покое" поработать минут 15-20 - появились требуемые результаты.
В больших циклах дополнительным условием выхода поставьте IsStopped()
Билд 439, 441, ОС Win XP 32-bit. Отрубает агентов с сообщением "Too slow agent..." Последний, хорошо работающий билд, по-моему мнению, был 425.
У Вас только локальные агенты?
Эту ситуацию исправим в ближайшее время
У Вас только локальные агенты?
нет, с удаленными тоже такое случается.
Эту ситуацию исправим в ближайшее время
было бы здорово. может быть вынести как параметр настраиваемый пользователем о среднем времени по которому агент признается тормозным ?
нет, с удаленными тоже такое случается.
было бы здорово. может быть вынести как параметр настраиваемый пользователем о среднем времени по которому агент признается тормозным ?
С локальными и удалёнными так и задумано. Если только одни локальные агенты, то проверку на медленность отключим.
Настраиваемый параметр вводить не будем. Будем улучшать алгоритм распознавания медленных агентов
Вообще-то, если появилось сообщение "slow agent failed", то произошло вот что: у медленного агента (agent too slow) сдублировали выполняемое им задание и отдали это задание другому агенту. И этот другой агент выполнил дублированное задание раньше, чем "медленный" агент (с учётом того, что задания раздавались не параллельно, а со значительной задержкой). Значит действительно "медленный" агент too slow, и его загасили на некоторое время, чтобы не мешался под ногами
В больших циклах дополнительным условием выхода поставьте IsStopped()