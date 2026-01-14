Ошибки, баги, вопросы - страница 383

Новый комментарий
 

У меня эксперт в какой то момент начинает вести себя не так, как нужно, при удалении с графика в журнале появляется сообщение:

Abnormal termination

Функция OnDeinit пустая. Что это сообщение означает ?

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
molotkovsm:

У меня эксперт в какой то момент начинает вести себя не так, как нужно, при удалении с графика в журнале появляется сообщение:

Abnormal termination

Функция OnDeinit пустая. Что это сообщение означает ?

Что он зациклен... или ему подобное...
 
AlexSTAL:
Что он зациклен... или ему подобное...
А что еще, подобное может быть? Просто каждый тик комент выводится, с временем выполнения участков кода с циклами, вроде все нормально.
 
molotkovsm:
А что еще, подобное может быть? Просто каждый тик комент выводится, с временем выполнения участков кода с циклами, вроде все нормально.
У меня Abnormal termination выскакивало, когда запускалась задача,  требующая объёмистых вычислений, а я по незнанию перезапускал терминал. Когда оставил терминал "в покое" поработать минут 15-20 - появились требуемые результаты.
 

Билд 439, 441, ОС Win XP 32-bit. Отрубает агентов с сообщением "Too slow agent..." Последний, хорошо работающий билд, по-моему мнению, был 425.

Agent is too slow... 

 
Yedelkin:
У меня Abnormal termination выскакивало, когда запускалась задача,  требующая объёмистых вычислений, а я по незнанию перезапускал терминал. Когда оставил терминал "в покое" поработать минут 15-20 - появились требуемые результаты.

В больших циклах дополнительным условием выхода поставьте IsStopped()

 
MONTEGRO:

Билд 439, 441, ОС Win XP 32-bit. Отрубает агентов с сообщением "Too slow agent..." Последний, хорошо работающий билд, по-моему мнению, был 425.

 

У Вас только локальные агенты?

Эту ситуацию исправим в ближайшее время 

 
stringo:

У Вас только локальные агенты?

нет, с удаленными тоже такое случается. 

stringo:

Эту ситуацию исправим в ближайшее время 

было бы здорово. может быть вынести как параметр настраиваемый пользователем о среднем времени по которому агент признается тормозным ?

 
MONTEGRO:

нет, с удаленными тоже такое случается. 

было бы здорово. может быть вынести как параметр настраиваемый пользователем о среднем времени по которому агент признается тормозным ?

С локальными и удалёнными так и задумано. Если только одни локальные агенты, то проверку на медленность отключим.

Настраиваемый параметр вводить не будем. Будем улучшать алгоритм распознавания медленных агентов

Вообще-то, если появилось сообщение "slow agent failed", то произошло вот что: у медленного агента (agent too slow) сдублировали выполняемое им задание и отдали это задание другому агенту. И этот другой агент выполнил дублированное задание раньше, чем "медленный" агент (с учётом того, что задания раздавались не параллельно, а со значительной задержкой). Значит действительно "медленный" агент too slow, и его загасили на некоторое время, чтобы не мешался под ногами

 
stringo:

В больших циклах дополнительным условием выхода поставьте IsStopped()

Точно! У Вас в стандартной библиотеке эта функция часто используется - теперь начинаю понимать её практическую ценность. Спс.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
1...376377378379380381382383384385386387388389390...3695
Новый комментарий