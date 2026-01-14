Ошибки, баги, вопросы - страница 778

Interesting:

Разработчикам

Вопрос - Я что-то не так делаю, или при таком уровне вложенности действительно будут тормаза в тестере (не заметил сильных тормазов терминале)?


А может на скорость работы повлиять то что объекты раньше были обычными а теперь стали динамичными?

При этом является "контейнером" для трех объектов которые тоже динамические

Скажем так

class MyClass1
MyObjectA (потомок MyObject)
MyObjectB (потомок MyObject)
class MyClass2 : MyClass1
class MyClass3 : MyClass2
TheXpert:

Во-первых уже есть профайлер. В чем проблема прогнать?

Во-вторых если это полный код, то функции.

MyClass3::Refresh и MyClass2::Refresh вообще не нужны и можно спокойно пользоваться функцией базового класса MyClass1.

Или весь код в студию, но сначала таки покури профайлер.

 
Может быть разработчики подскажут: какой шрифт используется в терминале для значений валютных пар, справа?
 
papaklass:

Интересная картинка.

Чем?
 
TheXpert:
Чем?
ТР ниже открытия бая.
 
Karlson:
ТР ниже открытия бая.

и че?  это разве интересно?  это даже не ошибка.

походу кому-то отдыхать больше нужно.

 
Точно! Я не въехал  ))
 

Баг или фитча? 

Ситуация такая тестирую советника открытие сделки только бай(открытие сделок sell за комментировано), закрытие по стоплоссу и по тейкпрофиту.

В отчете мне выдает так:

 

повторяю сделки только бай.

я понимаю чтобы закрыть позицию бай нужно продать(Sell) но всеравно путаница происходит...

Почему так происходит?вроде входы одни buy 

 

И еще один вопрос:

 

 

в отчете тестера, в графиках прибыль убытки по часам/дням недели/месяцам, эти показания на дату открытия позиции или закрытия?

 

При попытке запустить отладчик на одном проекте -

internal error #-1008

EX5 write error

Что это?

Компиляция проходит успешно.

 
Vigor:

При попытке запустить отладчик на одном проекте -

internal error #-1008

EX5 write error

Что это?

Компиляция проходит успешно.


Напишите в сервисдеск и приложите код, пожалуйста. Укажите номер билда, ОС, битность. Спасибо.
