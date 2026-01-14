Ошибки, баги, вопросы - страница 778
РазработчикамВопрос - Я что-то не так делаю, или при таком уровне вложенности действительно будут тормаза в тестере (не заметил сильных тормазов терминале)?
А может на скорость работы повлиять то что объекты раньше были обычными а теперь стали динамичными?
При этом является "контейнером" для трех объектов которые тоже динамические
Скажем так
Во-первых уже есть профайлер. В чем проблема прогнать?
Во-вторых если это полный код, то функции.
MyClass3::Refresh и MyClass2::Refresh вообще не нужны и можно спокойно пользоваться функцией базового класса MyClass1.
Или весь код в студию, но сначала таки покури профайлер.
Интересная картинка.
Чем?
ТР ниже открытия бая.
и че? это разве интересно? это даже не ошибка.
походу кому-то отдыхать больше нужно.
Баг или фитча?
Ситуация такая тестирую советника открытие сделки только бай(открытие сделок sell за комментировано), закрытие по стоплоссу и по тейкпрофиту.
В отчете мне выдает так:
повторяю сделки только бай.
я понимаю чтобы закрыть позицию бай нужно продать(Sell) но всеравно путаница происходит...
Почему так происходит?вроде входы одни buy
И еще один вопрос:
в отчете тестера, в графиках прибыль убытки по часам/дням недели/месяцам, эти показания на дату открытия позиции или закрытия?
При попытке запустить отладчик на одном проекте -
internal error #-1008
EX5 write error
Что это?
Компиляция проходит успешно.
