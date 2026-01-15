Ошибки, баги, вопросы - страница 2244
Не имеет значения, какие именно данные содержатся в неинициализированном массиве, в любой момент, данные могут поменяться, их значение никто не гарантирует.
Именно поэтому использование неинициализированных переменных (читать памяти) иногда приводит к ситуациям, с долгим поиском причины:
Могу лишь дать совет.
Необходимо вырабатывать привычку, всегда инициализировать данные, чтобы в будущем не тратить кучу времени на поиск ошибок связанных с отсутствием инициализации.
Спасибо за разъяснения и совет.
ArrayResize не занимается зачисткой памяти, поэтому в ней и содержится мусор, от предыдущего "потребителя".
Это сделано для скорости, т.к. после выделения памяти массиву, в 99.99(9)% случаях пользователь будет "наполнять" её своими данными.
не правильное объяснение из-за чего у новичков могут возникнуть проблемы, в справке по ArrayResize есть правильное объяснение
по сути новичкам нужно сперва понять что такое массив и как он располагается в памяти, как он создается и как распределяется под него память, тогда и вопросов не будет ни каких
ps. вообще реализация массивов в MQL5 хуже чем чем в С++ так же как и структур, если с последними еще как то можно в большинстве случаем мириться, то из-за моссивов приходится писать врапперы
в простых программах реализация массивов удачная, в сложных становится определенной проблемой
Что значит "нет" ? Никто у вас планку памяти не вынимает из слота в материнской плате. А раз память присутствует, и она освобождена (не инициализирована значением, а именно освобождена), то она начинает использоваться под иные нужды программы.
Память, это сохраненная информация, а не носитель информации, которым является планка ОЗУ.
Я не знал, что память не забивается нулями, а лишь освобождаются/выделяются адреса для её хранения и нужно самому организовывать зачистку.Спасибо.
Давно заметил, что криво работает поиск брокеров/торговых серверов при открытии демо-счета через Терминал.
Ввожу название брокера и ничего не получаю
Только если ввести полное имя торгового сервера, получается нужный результат
Установка МТ5 1882, файл скачен с сайта (https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe?utm_source=www.mql5.com&utm_campaign=download).
UAC включен, ошибка возникает до предоставления админ прав.
Запуск от админа проблемы не решает, только скрывает окно с сообщением об наличии ошибки.
Подскажите кто сталкивался. билд 1881 мт5. Запускаю обычную оптимизацию. По результату повторно оптимизация запускается, но локальные агенты не запускаются - только коннект и отключение. В логах агентов ничего.
Помогает только перезапуск мт
В этом же билде столкнулся с проблемой. Мт не захотел как раньше дописывать в конец файла - всегда его перетирает
int f = FileOpen(file,FILE_COMMON|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT);
2018.07.26 19:23:56.269 Core 01 tester agent authorization error
Как это )) ? и что делать?
В лучшем случае - окно визуализатора не закрыто. В худшем - древняя известная проблема.
Перед записью файла выполняете FileSeek на конец файла?