Ошибки, баги, вопросы - страница 762
Доберусь до компьютера и проверю.
А Вы пока можете скопировать дату вместо цены открытия и посмотреть бар какой даты был выдан по запросу.
CopyTime() показывает, что это последний бар фактической истории, имеющейся в наличии у терминала.
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF);
Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS));
Print("profit_USDJPY=",profit_USDJPY," profit_EURJPY=",profit_EURJPY," profit_USDCHF=",profit_USDCHF);
USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
profit_USDJPY=9.9 profit_EURJPY=0.13 profit_USDCHF=0.1
Странный профит для 1 пипса на USDJPY, сервер RoboForex demo.
Уважаемые разработчики...
Может, мне удастся достучаться до вас с третьего раза по поводу Сетки Ганна? Что с ней? Оформлять ли заявку через Сервисдеск или достаточно будет этого сообщения?
Во-первых, в MT4 шаблон, в котором примагничивались две точки сетки к экстремумам, сохраняется некорректно. То есть в том же сеансе терминала ещё есть шансы, сохранив и закрыв расчерченный шаблон, переоткрыть его и получить исходный вид... но после переоткрытия терминала и уж тем более ребута системы шаблон слетает (по-моему, второй) магнитной точкой вниз, сетка сжимается по верткали. Если сетка Ганна идеологически не предназначена для примагничивания по двум экстремумам, зачем тогда это примагничивание вообще придумано для неё? Если в настройках объекта нет для второй точки координат, а есть просто некий общий "Масштаб", то в любом случае это не должно мешать шаблону сохраняться и открываться должным образом. Да и шаблон с сеткой, по-моему, при любом раскладе, хоть примагничивай, хоть нет, переоткрывается сжавшимся, то есть некорректно. Это надо как-то отладить.
Во-вторых, в MT5 с Сеткой Ганна вообще нельзя работать, а хотелось бы, как в MT4, чтобы за две точки можно было натягивать на экстремумы ну и, конечно же, чтобы всё корректно сохранялось/открывалось и на разных таймфреймах масштаб ячеек не плясал бы, как это происходит сейчас, а масштабировался пропорционально текущему таймфрейму. Это надо как-то причесать тоже, иначе работать с объектом совершенно невозможно.
В-третьих, по поводу моей апрельской заявки в Сервисдеске: вам диалог нужен или?..Там пока ни положительного ответа, ни отрицательного, заявка #359447 от 2012.04.24 (впервые на форуме предложение вносилось более двух лет назад!). Хоть бы прогрессбар выполнения заявки какой-нибудь был, а то вообще не понятно, что происходит. Мне тут ответили про "бурные обсуждения", но это на словах... Диалога нет, заявку отправил словно в космос, к гипотетически существующм далёким цивилизациям...
...
Во-вторых, в MT5 с Сеткой Ганна вообще нельзя работать, а 1) хотелось бы, как в MT4, чтобы за две точки можно было натягивать на экстремумы ну и, конечно же, чтобы всё корректно сохранялось/открывалось и 2) на разных таймфреймах масштаб ячеек не плясал бы, как это происходит сейчас, а масштабировался пропорционально текущему таймфрейму. Это надо как-то причесать тоже, иначе работать с объектом совершенно невозможно.
...
1) линия 45 градусов (линия тренда 1 к 1) разве = линия, проведённая через экстремумы?
Желтые горизонтальные - 1,24000 и 1,25000, желтые вертикальные, соответственно, - 100 баров.
Красная - сетка Ганна, масштаб 10 пип на бар.
Где тут ошибка в построении?
2) При переключении тф меняется масщтаб времени без изменения масштаба цены. Вы предлагаете, - точки привязки должны увеличиваться/уменьшатся в зависимости от тф, так что ли?
Вдруг появилась проблема удаления графических объектов созданных индикатором.
Их всего 2 трендовых и 1 прямоугольник.
В OnDeinit() ошибок нет, ChartRedraw() после ObjectDelete() делаю.
Объекты удаляются, но создаются заново и продолжают "шевелиться" так как будто индикатор продолжает работать.
Если удалить вручную, то опять создаются с тем же именем и продолжают "шевелиться" с приходом новых тиков.
Через некоторое время исчезают сами.
Что то подобно обсуждалось, что выяснили не помню и найти те сообщения не могу.
Это не проблема удаления, это проблема создания :)
У меня скрипт с неправильным циклом делал то же самое. Принтовал цикл, даже после принудительного удаления скрипта через "Список экспертов", пока не вываливался с ошибкой.
1) линия 45 градусов (линия тренда 1 к 1) разве = линия, проведённая через экстремумы?
Желтые горизонтальные - 1,24000 и 1,25000, желтые вертикальные, соответственно, - 100 баров.
Красная - сетка Ганна, масштаб 10 пип на бар.
Где тут ошибка в построении?
2) При переключении тф меняется масщтаб времени без изменения масштаба цены. Вы предлагаете, - точки привязки должны увеличиваться/уменьшатся в зависимости от тф, так что ли?
Речь не о том, что конкретно вот в этой платформе ошибка, а о том, что в какой-то из платформ "ошбика"... Потому что поведение Сетки Ганна при построении в разных версиях платформы отличается, в какой именно "ошибка" - остаётся только догадываться.
Если верить классической интерпретации Сетки:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
то здесь, конечно же, никакой ошибки в построениях нет и претензий быть не может. Но зачем же тогда разработчики MT4 смущают пользователей гибкостью второй точки привязки, позволяя запросто отклоняться от угла в 45 градусов при трендовой линии 1 к 1? По идее, это требует исправления, но! Так бы и следовало поступить, если бы такой "неправильный" способ не был бы удобен и субъективно полезен. Мало того, что рынки не имеют точной интерпретации и есть поле для собственной фантазии и деятельности, так помимо этого сами же разработчики заложили возможность подгонять на своё усмотрение значение "Масштаб", "Пипсов на бар", то есть уходить от классики в 45 градусов при 1 к 1. Если угодно, отвлекитесь от хрестоматийного варианта построения и поэкспериментируйте в MT4 с натягиванием по экстремумам - откроете для себя удивительные закономерности. Зачем вообще что-то запрещать пользователям, ограничивать их? Предлагаю заложить возможность опционально выбирать в настройках: жёстко ли откладывать 45 при 1 к 1 или произвольно. Это никому не повредит.
Ну а касательно некорректного сохранения данных в шаблон - один только этот факт (при любом вышеописанном раскладе) требует испрвления ситуации с записью чтением данных в шаблон. Если привязки магнитных точек идут к экстремумам (частные случаи) или к чарт-координатам вообще - цена/время, то к чему, интересно, привязывается "Масштаб"? Если в шаблон при записи скидываются какие-то точные значения масштаба... или значения пипсов на бар, то это не позволяет восстанавливать исходные начертания в новом сеансе. Сохраняются только точные координаты первой точки. Грубо говоря, шаблоны, основанные на привязке точек к явным и простым координатам, более надёжны.
Это не ошибки. Скорее, это особенности платформ. В МТ4 пользователю позволялись вольности в построении, в МТ5 нет.
Классика начинается отсюда: "Линия Ганна представляет собой линию, проведенную под углом в 45 градусов. Эту линию называют также "один к одному" (1x1), что означает одно изменение цены к единице времени."
Масштаб в пунктах на бар как раз и позволяет однозначно привести в соответствие цену и время; в МТ4 для правильного построения необходимо сначала найти диагональ квадрата, по которому будет строиться сетка.
"так помимо этого сами же разработчики заложили возможность подгонять на своё усмотрение значение "Масштаб", "Пипсов на бар", то есть уходить от классики в 45 градусов при 1 к 1. " - с точность до наоборот.
"Если угодно, отвлекитесь от хрестоматийного варианта построения и поэкспериментируйте в MT4 с натягиванием по экстремумам - откроете для себя удивительные закономерности." - спасибо, - но при чем тут сетка Ганна? это делается трендовыми или линями по углу... и в МТ5 несколько больше возможностей.
